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15:27 (мск), источник: Матч ТВ

Один из лидеров ФНЛ, скорее всего, не сможет заявлять игроков до следующего лета

Как стало известно «Матч ТВ», «Шинник» больше не сможет заявить футболистов не только в ходе нынешнего регистрационного периода, но и, по всей видимости, следующего.

Источник: РИА "Новости"

Клубу закрыли заявку — сначала по решению Палаты по разрешению споров, а потом лицензионным комитетом РФС. Ярославцам к подобной ситуации, впрочем, не привыкать: у них уже четыре года закрыто зимнее трансферное окно. Поэтому этим летом, пока приоткрылась форточка, «Шинник» укомплектовался на весь сезон. В общей сложности были подписаны 16 новичков.

Напомним, что волжский клуб продолжает очищаться от старых долгов, которые были накоплены в том числе еще во времена выступления в премьер-лиге. При этом нынешнее финансовое положение «Шинника» стабильное — клуб финансируется в намеченном объеме.

Команда Александра Побегалова в трех стартовых матчах ФНЛ набрала 7 очков и занимает третье место.

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