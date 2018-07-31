Один из лидеров ФНЛ, скорее всего, не сможет заявлять игроков до следующего лета

Клубу закрыли заявку — сначала по решению Палаты по разрешению споров, а потом лицензионным комитетом РФС. Ярославцам к подобной ситуации, впрочем, не привыкать: у них уже четыре года закрыто зимнее трансферное окно. Поэтому этим летом, пока приоткрылась форточка, «Шинник» укомплектовался на весь сезон. В общей сложности были подписаны 16 новичков.