Один из лидеров ФНЛ, скорее всего, не сможет заявлять игроков до следующего лета
Как стало известно «Матч ТВ», «Шинник» больше не сможет заявить футболистов не только в ходе нынешнего регистрационного периода, но и, по всей видимости, следующего.
Как стало известно «Матч ТВ», «Шинник» больше не сможет заявить футболистов не только в ходе нынешнего регистрационного периода, но и, по всей видимости, следующего.
Клубу закрыли заявку — сначала по решению Палаты по разрешению споров, а потом лицензионным комитетом РФС. Ярославцам к подобной ситуации, впрочем, не привыкать: у них уже четыре года закрыто зимнее трансферное окно. Поэтому этим летом, пока приоткрылась форточка, «Шинник» укомплектовался на весь сезон. В общей сложности были подписаны 16 новичков.
Напомним, что волжский клуб продолжает очищаться от старых долгов, которые были накоплены в том числе еще во времена выступления в
Команда Александра Побегалова в трех стартовых матчах ФНЛ набрала 7 очков и занимает третье место.