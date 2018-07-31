«Сочи» арендовал у «Динамо» Обольского
Как стало известно «Матч ТВ», нападающий московского «Динамо» Николай Обольский до конца сезона будет выступать на правах аренды в «Сочи».
Как стало известно «Матч ТВ», нападающий московского «Динамо» Николай Обольский до конца сезона будет выступать на правах аренды в «Сочи».
Главный тренер южан Александр Точилин подтвердил эту информацию нашему корреспонденту Сергею Ильеву.
21-летний Обольский, начинавший заниматься футболом в тульском «Арсенале», в системе
«Сочи» с 6 очками занимают 6-е место в турнире ФНЛ после трех туров.