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15:32 (мск), источник: Матч ТВ

«Сочи» арендовал у «Динамо» Обольского

Как стало известно «Матч ТВ», нападающий московского «Динамо» Николай Обольский до конца сезона будет выступать на правах аренды в «Сочи».

Главный тренер южан Александр Точилин подтвердил эту информацию нашему корреспонденту Сергею Ильеву.

21-летний Обольский, начинавший заниматься футболом в тульском «Арсенале», в системе бело-голубых с сезона-2013/14. В премьер-лиге дебютировал в 2015 году в матче с «Зенитом», а всего за основу «Динамо» провел 19 официальных игр, 9 из них в прошлом чемпионате.

«Сочи» с 6 очками занимают 6-е место в турнире ФНЛ после трех туров.

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