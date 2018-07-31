«Сочи» арендовал у «Динамо» Обольского

21-летний Обольский, начинавший заниматься футболом в тульском «Арсенале», в системе бело-голубых с сезона-2013/14. В премьер-лиге дебютировал в 2015 году в матче с «Зенитом», а всего за основу «Динамо» провел 19 официальных игр, 9 из них в прошлом чемпионате.