Футбольный клуб «Сочи» проведет первый матч на стадионе «Фишт» 18 августа

«Мы будем открывать секторы на первом ярусе, всего это около 17000 мест», — говорится в сообщении клуба. «Фишт» вмещает 44287 человек.

«Фишт» принимал матчи чемпионата мира по футболу, который прошел с 14 июня по 15 июля. На сочинском стадионе были сыграны четыре матча группового этапа, встреча 1/8 и игра ¼ финала турнира. Матч между «Сочи» и «Нижним Новгородом» станет первым на «Фиште» после мирового первенства.

После ЧМ-2018 арену нужно было подготовить к чемпионату России, чтобы все требования регламента были соблюдены. Первые две домашние игры первенства ФНЛ — 17 и 29 июля — «Сочи» провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели.