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16:45 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Сочи» проведет первый матч на стадионе «Фишт» 18 августа

ТАСС, 2 августа. Клуб «Сочи» проведет первый матч на стадионе «Фишт» 18 августа в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Нижнего Новгорода». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы будем открывать секторы на первом ярусе, всего это около 17000 мест», — говорится в сообщении клуба. «Фишт» вмещает 44287 человек.

«Фишт» принимал матчи чемпионата мира по футболу, который прошел с 14 июня по 15 июля. На сочинском стадионе были сыграны четыре матча группового этапа, встреча 1/8 и игра ¼ финала турнира. Матч между «Сочи» и «Нижним Новгородом» станет первым на «Фиште» после мирового первенства.

После ЧМ-2018 арену нужно было подготовить к чемпионату России, чтобы все требования регламента были соблюдены. Первые две домашние игры первенства ФНЛ — 17 и 29 июля — «Сочи» провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели.

«Сочи» занимает шестое место в текущем розыгрыше первенства ФНЛ. В трех турах команда набрала шесть очков. В следующем матче 4 августа «Сочи» на выезде сыграет с волгоградским «Ротором».

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