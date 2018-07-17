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16:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«СКА-Хабаровск» не присудят поражения за выход на поле дисквалифицированного футболиста

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил решение комитета запросу «Армавира» о нарушении регламента «СКА-Хабаровск».

Напомним, что эти команды встречались в 1-м туре ФНЛ, дальневосточники одержали победу со счетом 3:0. В матче принял участие футболист армейцев Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре «Арарат» — «Зоркий» (Квеквескири на тот момент выступал за хозяев).

— ФК «Армавир» подал протест по статье 199 Регламента с просьбой присудить техническое поражение хабаровскому СКА в связи с участием в матче дисквалифицированного игрока, — напомнил Григорьянц. — Клубу было отказано в связи с тем, что КДК установил отсутствие вины СКА. Дальневосточники приняли все зависящие от них меры, чтобы не допустить дисциплинарное нарушение. (Иван ТОРОПЦЕВ).

СКА-Хабаровск 3:0
Первый тайм: 2:0
Армавир
17.07.2018, 12:00 Зрители: 4043 основной раунд: 1-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Сергей Передня Арсен Папикян
Голы
17′ Константин Базелюк 11
34′ Константин Базелюк 11
50′ Максим Ненахов 77
Составы
Егор Генералов 31
Иван Хомуха 5
30′ Максим Ненахов 77
Артем Самсонов 8
Александр Черевко 26
Ираклий Квеквескири 33
Денис Дедечко 69
76′ Максим Казанков 7
Кирилл Бирюков 4
83′ 88′ Дмитрий Кабутов 17
Александр Радченко 14
63′ Олег Алейник 88
Павел Карасев 6
68′ Константин Базелюк 11
Лукаш Секульски 22
13 Максим Матюша
3 Альберт Гаджибеков
5 Астемир Соблиров
4 Денис Клопков
8 Дмитрий Каюмов
87 Владимир Романенко 36′
90 Олег Поляков
88 Залим Макоев 61′
2 Алексей II Соловьев
11 Эдуард Лусикян 76′
99 Никита Безлихотнов
14 Эдуард Суханов 57′
7 Азамат Гурфов
93 Семен Синявский 66′
9 Сергей Веркашанский
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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