«СКА-Хабаровск» не присудят поражения за выход на поле дисквалифицированного футболиста

Напомним, что эти команды встречались в 1-м туре ФНЛ, дальневосточники одержали победу со счетом 3:0. В матче принял участие футболист армейцев Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре «Арарат» — «Зоркий» (Квеквескири на тот момент выступал за хозяев).

— ФК «Армавир» подал протест по статье 199 Регламента с просьбой присудить техническое поражение хабаровскому СКА в связи с участием в матче дисквалифицированного игрока, — напомнил Григорьянц. — Клубу было отказано в связи с тем, что КДК установил отсутствие вины СКА. Дальневосточники приняли все зависящие от них меры, чтобы не допустить дисциплинарное нарушение. (Иван ТОРОПЦЕВ).