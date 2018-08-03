«Армавир» приступил к процедуре снятия клуба с первенства ФНЛ

«Армавир» 17 июля проиграл на выезде «СКА-Хабаровск» (0:3), а после матча подал протест, основанный на участии в поединке полузащитника команды хозяев Ираклия Квеквескири. В прошлом сезоне грузин выступал в ПФЛ за «Арарат» и был удалён в заключительном туре первенства. В пункте 8.16 регламента первенства ФНЛ прописано, что клубы обязаны следить за автоматическими дисквалификациями своих футболистов и несут санкции за участие в матче дисквалифицированного игрока. Однако ККК РФС установил отсутствие вины со стороны «СКА-Хабаровск».