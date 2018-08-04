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12:09 (мск), источник: Onedivision.ru

Официальное обращение ФК «Армавир» к болельщикам

«Армавир» обратился к болельщикам.

Уважаемые болельщики!

В последние дни мы получили огромное количество писем и слов поддержки от разнообразных людей мира футбола, руководства города и, прежде всего, вас — наших болельщиков! За это хочется вам сказать — спасибо!

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К сожалению, в эти недели в новой для нас лиге мы столкнулись с вопиющей несправедливостью и отсутствием желания руководителей РФС и ФНЛ следовать букве закона и регламенту, который они сами же приняли.

Мы еще раз хотим подчеркнуть, что подавая жалобу в КДК РФС, мы ни в коем случае не рассчитывали на 3 очка в матче со СКА. Мы проиграли на футбольном поле и признаем это.

Нашей целью и задачей было и остается желание жить по регламенту ФНЛ, турнира, в котором мы принимаем участие. Однако, к сожалению, мы еще раз убедились, что наш футбол продолжает жить по двойным стандартам.

Сегодня наша команда выйдет на матч с Тамбовом прежде всего ради вас, наших болельщиков, которые в эти дни оказали нам всяческую поддержку. Мы не имеем права лишать вас футбола и любимой команды, даже несмотря на все происходящее, потому что мы четко убеждены — самое главное в футболе — это не чиновники в футбольных кабинетах, которые продолжают нарушать свои же законы, а вы — люди, которые искренне любят нашу команду и эту великую игру.

Но мы еще раз хотим подчеркнуть, что в любом случае продолжим борьбу за справедливость и будем добиваться правды в ФНЛ, РФС, пойдем вплоть до суда спортивного в Лозанне и гражданских судов в России.

Потому что мы хотим играть в лиге, в которой чтут собственный же регламент и для всех клубов он трактуется одинаково. Уверены, что большинство клубов России также хотят жить в правовом поле, где все клубы равны друг перед другом.

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