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12:15 (мск), источник: Onedivision.ru

«Луч» — «Балтика». Первые очки Непомнящего в сезоне

В стартовом матче четвертого тура первенства ФНЛ владивостокский «Луч» и калининградская «Балтика» голов не забили.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ

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4-Й ТУР

«ЛУЧ» (Владивосток) — «БАЛТИКА» (Калининград) — 0:0.

«ЛУЧ»: Котляров, Марущак, Царикаев, Суслов, Степанец, Замалиев, Машнев (Пономаренко, 87), Павленко (Прокофьев, 66), Дзахов (Хлебородов, 57), Батов (Визнович, 55), Гордиенко.

«БАЛТИКА»: Помазан, Плиев, Тишкин, Буйволов, Таказов, Касаев, Дзаламидзе (Магаль, 65), Торбинский, Пугин (Григорьев, 61), Шешуков, Дядюн (Радунович, 45+1; Шабалин, 80).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Суслов, 22, Замалиев, 90+2 — Тишкин, 61, Плиев, 90+2.

СУДЬЯ: Алексей Амелин (Тула).

4 августа. Владивосток. Стадион «Динамо».

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