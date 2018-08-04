«Луч» — «Балтика». Первые очки Непомнящего в сезоне
В стартовом матче четвертого тура первенства ФНЛ владивостокский «Луч» и калининградская «Балтика» голов не забили.
В стартовом матче четвертого тура первенства ФНЛ владивостокский «Луч» и калининградская «Балтика» голов не забили.
4-Й ТУР
«ЛУЧ» (Владивосток) — «БАЛТИКА» (Калининград) — 0:0.
«ЛУЧ»: Котляров, Марущак, Царикаев, Суслов, Степанец, Замалиев, Машнев (Пономаренко, 87), Павленко (Прокофьев, 66), Дзахов (Хлебородов, 57), Батов (Визнович, 55), Гордиенко.
«БАЛТИКА»: Помазан, Плиев, Тишкин, Буйволов, Таказов, Касаев, Дзаламидзе (Магаль, 65), Торбинский, Пугин (Григорьев, 61), Шешуков, Дядюн (Радунович, 45+1; Шабалин, 80).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Суслов, 22, Замалиев, 90+2 — Тишкин, 61, Плиев, 90+2.
СУДЬЯ: Алексей Амелин (Тула).
4 августа. Владивосток. Стадион «Динамо».