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12:47 (мск), источник: ТАСС

«Армавир» подаст апелляцию на решение КДК РФС в понедельник

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Армавир» намерен в понедельник подать апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не рассматривать протест клуба на результат матча первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со «СКА-Хабаровском». Об этом ТАСС сообщил президент «Армавира» Валентин Климко.

17 июля «Армавир» в гостях крупно уступил «СКА-Хабаровску» со счетом 0:3. После матча клуб из Краснодарского края подал протест, основанный на участии в матче полузащитника хозяев Ираклия Квеквескири. В прошлом сезоне футболист выступал в Профессиональной футбольной лиге за московский «Арарат» и был удален в заключительном туре первенства, получив две желтые карточки. В четверг КДК РФС отказал «Армавиру» в удовлетворении протеста.

Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 1, 17.07.2018, 12:00
СКА-Хабаровск
3Армавир0

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, две желтые карточки, полученные игроком в одном матче, влекут за собой автоматическую дисквалификацию на следующую игру.

В статье 17 документа указано, что дисквалификация, нереализованная в одном сезоне, переносится на следующий и действует независимо от перехода дисквалифицированного футболиста в другую команду, участвующую в соревнованиях под эгидой РФС.

«В понедельник мы обязательно запросим полный текст решения КДК и тогда же подадим апелляцию. В рассмотрении протеста нам было отказано, поскольку в протоколе матча не было замечания о том, что игрок вышел на поле незаконно. О том, что он вышел, мы узнали после игры, потом начальник команды позвонил инспектору матча, главному судье, а те сказали, что уже отправили протокол встречи», — сказал Климко.

«Проблема в нарушении регламента, который был нарушен и не исполняется.

Официальные лица матча знали об этом, игрок был незаконно включен в заявку, если бы он не вышел на поле, мы бы все равно подали протест. Ошибаться могут все, но всеми было признано, что футболист «СКА-Хабаровска» Квеквескири вышел на поле незаконно, этого никто не отрицает.

Но ни у кого не нашлось желания перед нами и болельщиками извиниться", — добавил Климко.

По мнению президента «Армавира», к его клубу не было проявлено уважение после отказа в рассмотрении протеста на результат матча. «Слово “апелляция” было поменяно на “заявление”, текст остался тот же, его рассмотрение назначили только через неделю, почему нельзя было сразу его рассмотреть? Чтобы поменять протест на заявление, нужно было переназначить собрание. Это ли не издевательство над клубами, как и провести заседание и отказать без мотивов», — отметил он.

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