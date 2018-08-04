«Армавир» подаст апелляцию на решение КДК РФС в понедельник

17 июля «Армавир» в гостях крупно уступил «СКА-Хабаровску» со счетом 0:3. После матча клуб из Краснодарского края подал протест, основанный на участии в матче полузащитника хозяев Ираклия Квеквескири. В прошлом сезоне футболист выступал в Профессиональной футбольной лиге за московский «Арарат» и был удален в заключительном туре первенства, получив две желтые карточки. В четверг КДК РФС отказал «Армавиру» в удовлетворении протеста.

Футбол Первый дивизион 2018/2019 Тур 1, 17.07.2018, 12:00 СКА-Хабаровск 3 Армавир 0

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, две желтые карточки, полученные игроком в одном матче, влекут за собой автоматическую дисквалификацию на следующую игру.

В статье 17 документа указано, что дисквалификация, нереализованная в одном сезоне, переносится на следующий и действует независимо от перехода дисквалифицированного футболиста в другую команду, участвующую в соревнованиях под эгидой РФС.

«В понедельник мы обязательно запросим полный текст решения КДК и тогда же подадим апелляцию. В рассмотрении протеста нам было отказано, поскольку в протоколе матча не было замечания о том, что игрок вышел на поле незаконно. О том, что он вышел, мы узнали после игры, потом начальник команды позвонил инспектору матча, главному судье, а те сказали, что уже отправили протокол встречи», — сказал Климко.

«Проблема в нарушении регламента, который был нарушен и не исполняется.

Официальные лица матча знали об этом, игрок был незаконно включен в заявку, если бы он не вышел на поле, мы бы все равно подали протест. Ошибаться могут все, но всеми было признано, что футболист «СКА-Хабаровска» Квеквескири вышел на поле незаконно, этого никто не отрицает.

Но ни у кого не нашлось желания перед нами и болельщиками извиниться", — добавил Климко.