СКА — «Мордовия». Хабаровск вырывает победу в добавленное время

Источник: РИА "Новости"

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ

4-Й ТУР

«СКА-ХАБАРОВСК» (Хабаровск) — «МОРДОВИЯ» (Саранск) — 2:1 (0:1)

ГОЛЫ: Багаев, 45+ (0:1), Казанков, 56 пенальти (1:1), Дедечко, 90+ (2:1).

«СКА-ХАБАРОВСК»: Генералов, Ненахов, Хомуха, Зайцев, Квеквескири, Алейник (Никифоров, 66), Кабутов, Самсонов (Казанков, 38), Федотов (Дедечко, 46), Кабаев (Бирюков, 75), Базелюк.

«МОРДОВИЯ»: Шебанов, Сухарев, Лебедев, Багаев (Деревягин, 66), Климов, Орлов (Поярков, 67), Адаев (Соболев, 62), Киреев, Дворецков, Петров, Обухов (Маркин, 86).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Казанков, 40; Дедечко, 50 — Адаев, 32; Багаев, 50; Лебедев, 55; Климов, 83.

СУДЬЯ: Артур Фёдоров (Петрозаводск).

4 августа. Хабаровск. Стадион им. В. И. Ленина.

Футбол Первый дивизион 2018/2019 Тур 4, 4.08.2018, 11:00 СКА-Хабаровск 2 Мордовия 1

Но это уже дело будущего, а пока подопечным Сергея Передни надо было побеждать «Мордовию». Надо — потому что они и так уже потеряли в последнее время много очков для фаворита. Две ничьи подряд не оставляли армейцам никакого выбора, кроме как обыгрывать саранчан.

В самом дебюте активнее действовали гости. Уже на первой минуте они потревожили Генералова дальним ударом, и тот парировал мяч весьма неуверенно. Хозяева взорвались перспективным выпадом через пять минут. Саранчане под прессингом потеряли снаряд возле своей штрафной, однако Базелюк не смог найти удачного момента для удара. Мяч после его выстрела был заблокирован защитниками.

В какой-то момент могло показаться, что хозяева уверенно завладели территорией, однако это впечатление было обманчивым. «Мордовия» чувствовала себя довольно комфортно и провела несколько динамичных атак. Другое дело, что они не завершались опасными моментами.

На 28-й минуте защитники хозяев проспали навес Петрова в направлении Обухова, и пришлось экстренно разряжать обстановку на выходе Генералову. Чуть позже мяч после передачи Киреева свободно дошёл в штрафной до Адаева. Здесь армейцев спасло то, что форвард соперника нанёс уж слишком корявый удар.

Вторая половина первого тайма явно осталась за гостями. Неслучайно ведь Сергей Передня не стал дожидаться перерыва, чтобы произвести замену. На 38-й минуте вместо Самсонова на поле появился Казанков. Армейцы допускали слишком много брака, а единственным светлым пятном для них оказался неплохой удар Кабутова. Он сместился в центр с правого фланга и пробил чуть неточно.

В компенсированное время у ворот просевших хозяев возникли три момента. Сначала Киреев попал в штангу, потом защитник едва не исполнил автогол, и наконец счёт был открыт. Подачу корнера конвертировал в гол на втором этаже Багаев (0:1). Перед уходом в раздевалку гости всё же воплотили своё игровое преимущество на табло.

На второй тайм хабаровчане вышли с настроем, однако поострее была «Мордовия». Кабутов после навеса снял мяч буквально с головы Адаева, а чуть позже Киреев беспрепятственно вошёл в штрафную и выкатил снаряд тому же Адаеву. Владислав замешкался, но всё же пробил — удар заблокирован. Гости намекали на гандбол со стороны хозяев, но арбитр был непреклонен.

Зато совсем скоро пенальти был назначен в другие ворота. И там споры были точно неуместны. Казанков прострелил, Ненахов пробил, мяч попал в вытянутую руку Лебедева — чистая точка. Реализовал пенальти Казанков, и сделал это довольно уверенно (1:1).

Дальше игра пошла визуально с небольшим преимуществом «Мордовии». Именно гости сначала больше действовали первым номером, а хозяева рассчитывали на контрвыпады. Ближе к концовке игра выровнялась. Явных шансов не было, а исходя из полумоментов, маятник мог качнуться в любую сторону. И качнулся. В компенсированное время Дедечко жахнул с дальнего расстояния — мяч влетел по назначению в девятку ворот Шебанова (2:1).

Итак, армейцы в третьем матче подряд отыгрались благодаря пенальти, но на этот раз одержали волевую победу.

В прошлом туре хабаровчане вырвали на последних минутах одно очко, сейчас — три. Красивый гол Дедечко стал настоящим украшением матча и всего игрового дня. Команда Сергея Передни вспомнила, что является фаворитом турнира и должна поэтому регулярно побеждать.