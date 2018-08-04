«Сибирь» — «Спартак-2». Трудная победа хозяев

Причём, команда Сергея Кирсанова в гостевых играх против «Краснодара-2» и хабаровского СКА упускала победы в концовках вторых таймов. Что касается москвичей, то они в трёх матчах заработали пять баллов. Вслед за гостевой победой над «Сочи» последовали ничейные результаты в домашней баталии против «Авангарда» и гостевой встрече против «Шинника». Во всех играх коллектив Виктора Булатова смотрелся неплохо. Естественно, столичный клуб рассчитывал и в Новосибирске достичь положительного результата.

Стартовый отрезок встречи не получился богатым на события. Игра проходила в невысоком темпе, при полнейшем отсутствии запоминающихся эпизодов. Тем не менее, для новосибирцев дебют матча сложился неудачно. За первых двадцать минут Сергею Кирсанову пришлось сделать две вынужденные замены. Гладышев и Чеботару получили повреждения, несовместимые с дальнейшим продолжением матча. Алексея и Евгения поменяли Коржунов и Тумасян соответственно. А вот касательно самой игры разве что можно вспомнить неплохой удар в исполнении Житнева с линии штрафной площади, с которым Терёшкин справился не без труда. Спартаковцы на это ответили несколькими неудачными розыгрышами угловых.

Зато ближе к экватору первого тайма гости заметно активизировались. Они забрали себе инициативу и на регулярной основе отмечались перспективными подходами к владениям Цыгана. Некоторые из них превращались в по-настоящему голевые эпизоды. Самым настойчивым в составе «красно-белых» был Нимели. Форвард столичного клуба как минимум трижды проверил на прочность голкипера «Сибири» хлёсткими ударами в собственном исполнении — во всех случаях Цыган сыграл блистательно и побеждал в дуэли с нападающим команды Виктора Булатова. Кроме того, хороший шанс отличиться до перерыва имел Руденко, однако и в данном эпизоде вратарь «орлов» сработал великолепно, не позволив Александру переиграть себя в ближнем бою. Можно было заявлять смело, что гости к перерыву на свой гол наиграли. Но вместо этого «Спартак-2» отправился в раздевалку, находясь в роли догоняющей стороны. Терёшкин парировал классный удар Ларенца и в эффектном прыжке перевёл мяч на угловой, розыгрыш которого получился результативным! Киреенко оказался самым расторопным внутри чужой штрафной площади во время исполнения стандартного положения и ударом с близкого расстояния поразил цель — 1:0. Во втором матче подряд сумел отличиться Павел. Неожиданное завершение первой сорокапятиминутки.

Перед началом второго тайма Виктор Булатов сделал две перестановки, направленные на усиление атаки, бросив в бой со скамейки Бакаева и Воропаева вместо Ерёменко и Игнатова соответственно. А вот Сергею Кирсанову в дебюте второй половины встречи пришлось произвести третью вынужденную перестановку. На сей раз, травму получил появившийся на поле по ходу первого тайма Тумасян. Его поменял Парфинович. Это лишь первая обратная замена в матче. Всего их случилось три. Чуть позже главный тренер «Сибири» уберёт с поля Коржунова, заменившего Гладышева в самом начале первого тайма, а Виктор Булатов сменит толком не попавшего в игру Воропаева.

Сама же вторая сорокапятиминутка проходила по предсказуемому сценарию: «Спартак-2» забрал мяч себе под свой тотальный контроль и большими силами шёл вперёд, рассчитывая исправить ситуацию. Хозяева же сделали ставку на быстрые контрвыпады. Один из них мог увенчаться успехом, однако Житнев не сумел переиграть Терёшкина в ближнем бою. Спартаковцы же много времени проводили на чужой половине поля, во только остроты в их действиях стало заметно меньше в сравнении с первым таймом. Не ставили москвичи сложных задач перед защитниками сибиряков. Цыган в игру вступал достаточно редко. Лишь Нимели продолжал беспокоить Николая достойными ударами в собственном исполнении, с которыми вратарь хозяев уверенно справлялся.

В завершающем отрезке матча команда Виктора Булатова сумела организовать некое подобие натиска на владения неприятеля. Гости соорудили несколько перспективных наступлений на чужие владения, заработали немало перспективных стандартных положений, но выжать из данных ситуаций максимум не сумели.

«Спартак-2» потерпел первое поражение в сезоне. «Сибирь» же добыла первую победу и немного исправила своё турнирное положение, догнав в турнирной таблице соперника по субботней встрече.

Ложкой дёгтя для новосибирцев стали травмы трёх футболистов. Выбор игроков у Сергея Кирсанова итак невеликий, так теперь он сузился до предела. (Андрей ЖАРКОЙ).

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ФНЛ СЕЗОНА 2018/19 ГОДОВ

4-Й ТУР

«СИБИРЬ» (Новосибирск) — «СПАРТАК-2» (Москва) — 1:0 (0:0)

ГОЛЫ: Киреенко, 45+2 (1:0).

«СИБИРЬ»: Цыган, Аравин, Полюткин, Смирнов, Ларенц, Киреенко, Макаренко, Чеботару (Тумасян, 20, Парфинович, 50), Свежов, Гладышев (Коржунов, 6, Азаров, 77), Житнев.

«СПАРТАК-2»: Терешкин, Гапонов, Маслов, Мамин, Полубояринов, Еременко (Бакаев, 46), Тюнин, Игнатов (Воропаев, 46, Рудковский, 75), Пантелеев, Нимели, Руденко.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Полюткин, 55.

УДАЛЕНИЕ: нет.

СУДЬЯ: Артём Любимов (Санкт-Петербург).