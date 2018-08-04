«Томь» одержала четвертую победу подряд в первенстве ФНЛ

Мяч на 16-й минуте забил Ян Казаев. Для «Томи» эта победа стала четвертой подряд в ФНЛ. Томская команда является единственной, которая не теряла очки в нынешнем сезоне первенства и не пропустила ни одного гола.

В турнирной таблице «Томь» занимает первое место, набрав 12 очков, «Зенит-2» идет 18-м, не набрав ни одного очка. Помимо команды из Санкт-Петербурга очков в нынешнем сезоне ФНЛ не набирали воронежский «Факел» и «Армавир» из Краснодарского края.

В следующем туре «Томь» примет калининградскую «Балтику», «Зенит-2» также дома сыграет с «Сочи». Обе встречи пройдут 8 августа.

Результаты других матчей игрового дня:

«Луч» (Владивосток) — «Балтика» (Калининград) — 0:0;.

«СКА-Хабаровск» — «Мордовия» (Саранск) — 2:1;.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Спартак-2» (Москва) — 1:0;.