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20:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Балтика» первой в России достигла отметки в 1000 матчей в первенствах страны

«Балтика» стала рекордсменом российского футбола после матча с «Лучом» (0:0) во Владивостоке в 4-м туре ФНЛ.

Калининградская команда первой в стране достигла рубежа в 1000 игр, проведённых в первенствах России по футболу (с 1992 года), сообщает пресс-служба клуба.

Позади «Балтики» — все отечественные профессиональные клубы, включая грандов («Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив»).

«Любопытно, что три года назад именно во Владивостоке балтийцы набрали юбилейное тысячное очко в рамках первенств России, что также стало национальным футбольным рекордом!» — отмечается на официальном сайте калининградцев.

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