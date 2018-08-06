«Балтика» первой в России достигла отметки в 1000 матчей в первенствах страны
«Балтика» стала рекордсменом российского футбола после матча с «Лучом» (0:0) во Владивостоке в 4-м туре ФНЛ.
«Балтика» стала рекордсменом российского футбола после матча с «Лучом» (0:0) во Владивостоке в 4-м туре ФНЛ.
Калининградская команда первой в стране достигла рубежа в 1000 игр, проведённых в первенствах России по футболу (с 1992 года), сообщает
Позади «Балтики» — все отечественные профессиональные клубы, включая грандов («Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив»).
«Любопытно, что три года назад именно во Владивостоке балтийцы набрали юбилейное тысячное очко в рамках первенств России, что также стало национальным футбольным рекордом!» — отмечается на официальном сайте калининградцев.