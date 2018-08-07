Официальное заявление «СКА-Хабаровска»

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь, мы обращаем внимание на поступающую в прессу от ФК «Армавир» информацию, которая, на наш взгляд, вводит в заблуждение всех любителей футбола, формируя нецелостную картину данной ситуации, и приводит к ложному восприятию этого дела как простого и стандартного.

Футбол Первый дивизион 2018/2019 Тур 1, 17.07.2018, 12:00 СКА-Хабаровск 3 Армавир 0

На заседании КДК РФС было доказано, что вина нашего клуба отсутствует, поскольку мы предприняли все возможные действия, чтобы подтвердить правомерность участия в матче футболиста Квеквескири.

Так, в процессе регистрации футболиста и задолго до матча, через ФНЛ нами был сделан запрос в ПФЛ о наличии нереализованной дисквалификации у футболиста. От ПФЛ дважды был получен ответ об отсутствии у футболиста Квеквескери такой дисквалификации. В противном случае футболист не мог быть внесен в заявку на матч и не был бы допущен к участию в нем судейской бригадой. Еще раз повторим, наш клуб действовал добросовестно и законно.

На заседании КДК РФС было также установлено: ошибка, связанная с информацией о дисквалификации футболиста Квеквескири, была допущена сотрудниками ПФЛ, которые представили недостоверные сведения относительно удаления футболиста Квеквескири в последнем туре Первенства ПФЛ. По нашей информации, эти сотрудники понесли дисциплинарное наказание.