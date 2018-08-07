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11:27 (мск), источник: Onedivision.ru

Официальное заявление «СКА-Хабаровска»

В связи с многочисленными публикациями в СМИ относительно правомерности решения КДК РФС по вопросу участия в матче 1-го тура «Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ» между ФК «СКА-Хабаровск» и ФК «Армавир» полузащитника Ираклия Квеквескири, наш клуб официально заявляет.

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь, мы обращаем внимание на поступающую в прессу от ФК «Армавир» информацию, которая, на наш взгляд, вводит в заблуждение всех любителей футбола, формируя нецелостную картину данной ситуации, и приводит к ложному восприятию этого дела как простого и стандартного.

Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 1, 17.07.2018, 12:00
СКА-Хабаровск
3Армавир0

На заседании КДК РФС было доказано, что вина нашего клуба отсутствует, поскольку мы предприняли все возможные действия, чтобы подтвердить правомерность участия в матче футболиста Квеквескири.

Так, в процессе регистрации футболиста и задолго до матча, через ФНЛ нами был сделан запрос в ПФЛ о наличии нереализованной дисквалификации у футболиста. От ПФЛ дважды был получен ответ об отсутствии у футболиста Квеквескери такой дисквалификации. В противном случае футболист не мог быть внесен в заявку на матч и не был бы допущен к участию в нем судейской бригадой. Еще раз повторим, наш клуб действовал добросовестно и законно.

На заседании КДК РФС было также установлено: ошибка, связанная с информацией о дисквалификации футболиста Квеквескири, была допущена сотрудниками ПФЛ, которые представили недостоверные сведения относительно удаления футболиста Квеквескири в последнем туре Первенства ПФЛ. По нашей информации, эти сотрудники понесли дисциплинарное наказание.

ФК «СКА-Хабаровск» призывает воздержаться от необъективных оценок произошедшей ситуации. Наш клуб всегда остается сторонником того, что спортивный результат должен достигаться на футбольном поле. Но если спор с другим участником соревнований вышел в юридическую плоскость, то необходимо действовать корректно и в русле правовых установленных процедур.

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