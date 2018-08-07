«Факел» пополнился полузащитником

В это межсезонье состав воронежского клуба пополнили: тр. Волгин, з. Бабенков (Сочи), п. Беликов (Сахалин), В. Суворов, з. Божин (оба-Сызрань-2003), н. Бирюков, н. Дорожкин (оба-Тамбов), з. Кагермазов (Шинник), в. Кортнев (Спартак Россошь), п. Ломакин (Урал), п. Макарчук (Луч), н. Маликов (Торпедо Вл), п. Митасов (Авангард), н. Орлов (Текстильщик), в. Терновский (Волгарь), п. Цвейба (Сочи).

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Команду покинули: тр. Гусев, н. Лукьянов (Рига), н. Мичуренков (Армавир), з. Мустафин (Динамо СПб), в. Федоров (Сокол), з. Хайманов, в. Трунин (оба-Тюмень), з. Осипенко (Динамо М).

Ранее в воронежском клубе произошли серьезные кадровые перестановки в руководстве. Евгений Севергин ушел в отставку с поста президента клуба. С уходом Севергина «Факел» лишился инвестора «ТСН Энерго». Также Сергей Савченков был назначен новым спортивным директором, в прошлом тренер, работавший в штабе Константина Сарсании.