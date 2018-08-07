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11:34 (мск), источник: Onedivision.ru

«Факел» пополнился полузащитником

Состав «Факела» пополнил полузащитник Марат Шогенов. Футболист подписал контракт с воронежским клубом до конца текущего сезона и будет выступать под номером 8. Предыдущий сезон Шогенов защищал цвета «Авангарда».

В это межсезонье состав воронежского клуба пополнили: тр. Волгин, з. Бабенков (Сочи), п. Беликов (Сахалин), В. Суворов, з. Божин (оба-Сызрань-2003), н. Бирюков, н. Дорожкин (оба-Тамбов), з. Кагермазов (Шинник), в. Кортнев (Спартак Россошь), п. Ломакин (Урал), п. Макарчук (Луч), н. Маликов (Торпедо Вл), п. Митасов (Авангард), н. Орлов (Текстильщик), в. Терновский (Волгарь), п. Цвейба (Сочи).

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Команду покинули: тр. Гусев, н. Лукьянов (Рига), н. Мичуренков (Армавир), з. Мустафин (Динамо СПб), в. Федоров (Сокол), з. Хайманов, в. Трунин (оба-Тюмень), з. Осипенко (Динамо М).

Ранее в воронежском клубе произошли серьезные кадровые перестановки в руководстве. Евгений Севергин ушел в отставку с поста президента клуба. С уходом Севергина «Факел» лишился инвестора «ТСН Энерго». Также Сергей Савченков был назначен новым спортивным директором, в прошлом тренер, работавший в штабе Константина Сарсании.

Напомним, что после четырех туров «Факел» набрал все три очка и занимает 17 место в турнирной таблице первенства ФНЛ. В следующем туре подопечным Игоря Пывина. предстоит сыграть в Москве со «Спартаком-2».

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