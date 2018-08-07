Апелляционный комитет РФС рассмотрит жалобу «Армавира» 16 августа

Тогда в составе армейцев играл Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре «Арарат» — «Зоркий» (Квеквескири на тот момент выступал за хозяев).

«Армавир» подал протест, но КДК не установил вины дальневосточников и отказал удовлетворить обращение южан. Теперь заседание апелляционный комитет состоится 16 августа в 17.00, где и будет рассмотрено заявление армавирцев.

Накануне, напомним, хабаровчане выступили с официальным заявлением, в котором разъяснили казус. В частности представители дальневосточного клуба сообщили, что в процессе регистрации футболиста и задолго до матча, через ФНЛ ими был сделан запрос в ПФЛ о наличии нереализованной дисквалификации у футболиста. От ПФЛ дважды был получен ответ об отсутствии у футболиста Квеквескери такой дисквалификации. (Андрей СИЗЯКИН).