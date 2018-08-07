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17:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Апелляционный комитет РФС рассмотрит жалобу «Армавира» 16 августа

Апелляционный комитет Российского футбольного союза получил документы от «Армавира» по поводу обжалования решение КДК, который отклонил протест южного клуба на результат матча 1-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (3:0).

Тогда в составе армейцев играл Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре «Арарат» — «Зоркий» (Квеквескири на тот момент выступал за хозяев).

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Официальное заявление «СКА-Хабаровска»

«Армавир» подал протест, но КДК не установил вины дальневосточников и отказал удовлетворить обращение южан. Теперь заседание апелляционный комитет состоится 16 августа в 17.00, где и будет рассмотрено заявление армавирцев.

Накануне, напомним, хабаровчане выступили с официальным заявлением, в котором разъяснили казус. В частности представители дальневосточного клуба сообщили, что в процессе регистрации футболиста и задолго до матча, через ФНЛ ими был сделан запрос в ПФЛ о наличии нереализованной дисквалификации у футболиста. От ПФЛ дважды был получен ответ об отсутствии у футболиста Квеквескери такой дисквалификации. (Андрей СИЗЯКИН).

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