«Томь» сыграла вничью с «Балтикой» в матче пятого тура ФНЛ
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Томская «Томь» сыграла вничью с калининградской «Балтикой» в матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Томская «Томь» сыграла вничью с калининградской «Балтикой» в матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Томске, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Алексей Пугин (58-я минута). У хозяев отличился Сергей Зуйков (79) с пенальти.
«Томь» с 13 очками лидирует в турнирной таблице ФНЛ, «Балтика» с двумя баллами идет 18-й.
|Василий Баскаков
|Валерий Непомнящий
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Павел Шадыханов (Москва, Россия)