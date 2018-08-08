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17:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Томь» сыграла вничью с «Балтикой» в матче пятого тура ФНЛ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Томская «Томь» сыграла вничью с калининградской «Балтикой» в матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в среду в Томске, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Алексей Пугин (58-я минута). У хозяев отличился Сергей Зуйков (79) с пенальти.

«Томь» с 13 очками лидирует в турнирной таблице ФНЛ, «Балтика» с двумя баллами идет 18-й.

Томь 1:1
Первый тайм: 0:0
Балтика
8.08.2018, 15:00 основной раунд: 5-й тур Труд
Главные тренеры
Василий Баскаков Валерий Непомнящий
Голы
79′ Сергей Зуйков 23
17 Алексей Пугин 58′
Составы
Александр Мелихов 42
23′ Алексей Шумских 5
69′ Дмитрий Тихий 6
Сергей Зуйков 23
Александр Клещенко 24
38′ Олег Шалаев 18
Николай Калинский 78
68′ Петр Тен 22
Александр Ставпец 61
55′ Ян Казаев 10
Семен Фомин 4
74′ Илья Кухарчук 44
Никита Гвинейский 98
53′ Илья Кузьмичев 11
Ислам Тлупов 17
32 Евгений Помазан
25 Андрей Буйволов
30 Сослан Таказов 28′
33 Константин Плиев 89′
44 Максим Тишкин
2 Александр Шешуков 50′
9 Максим Григорьев
17 Алексей Пугин
28 Руслан Магаль 87′
13 Даниил Шабалин
4 Дмитрий Торбинский 85′
10 Ника Дзаламидзе
11 Алан Касаев 90′
19 Алихан Шаваев
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
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