Непомнящему на юбилей подарили ничью
Подводим итоги пятого тура первенства Футбольной национальной лиги.
Подводим итоги пятого тура первенства Футбольной национальной лиги.
В гости к «Томи» «Балтика» приехала добывать свою первую победу. Она стала бы великолепным подарком главному тренеру команды Валерию Непомнящему на 75-летний юбилей. 7 августа в почти родном для наставника Томске было много поздравлений. Вспоминали и восьмые места команды в
Продолжает зажигать «Краснодара-2». После двух домашних ничьих (одна из них, правда, со «СКА-Хабаровском», пришельцем из премьер-лиги) «бычки» добыли сразу три гостевые победы — над «Мордовией» в присутствии почти 25 000 зрителей в Саранске, над «Тюменью» и в среду над «Тамбовом». Если так пойдет дальше, подопечные Игоря Пикущака будут гораздо активнее привлекаться в состав большого «Краснодара». А сейчас у южан заслуженное чистое второе место. Оно, к слову, выводит напрямую в
Мог встать вровень с краснодарцами и «Нижний Новгород», однако не смог распечатать ворота засыпающего «Луча-Энергии». Финальный свисток прозвучал, когда во Владивостоке было четыре часа утра.
Крепкая «Тюмень» принимала не менее солидный «СКА-Хабаровск». Дальневосточники прилетели в Тюмень злющие после того, как не смогли дома взять шесть очков в двух матчах — помешала явно незапланированная ничья (1:1) с «Сибирью». А тут еще и «Армавир» портил настроение, подав апелляцию на участиев матче первого тура «СКА-Хабаровск» — «Армавир» (3:0) полузащитника клуба Ираклия Квеквескири. Напомним, Квеквескири в прошлом сезоне выступал в ПФЛ за московский «Арарат» и получил красную карточку в последнем матче сезона. Это наказание несет автоматическую дисквалификацию на первую встречу следующего чемпионата. «Армавир» опротестовал исход матча и потребовал засчитать сопернику техническое поражение. Однако КДК РФС отказал «Армавиру» в требовании присудить «СКА-Хабаровск» техническое поражение."Армавир, в ответ, пригрозил сняться с первенства.
В Тюмени «СКА-Хабаровск» повел в дебюте после гола Казанкова, но хозяева успели отыграться на 80-й минуте.
Напомним, что клуб «Сочи» — это переехавшее на берег Черного моря питерское «Динамо». Так вот сегодняшние сочинцы заглянули в некогда родной город, чтобы грохнуть зенитовский дубль (1:4). Удивляться не стоит, ведь в прошлом сезоне в 1/16 Кубка России «Динамо» обыграло «Зенит» 3:2. Куда уж тут дублерам! Два мяча к шестой минуте успел забить нападающий «Сочи» Максим Барсов. Сочинцы с «Тамбовом» делят 3−4 места.
«Мордовия» убедительно переиграла «Сибирь» (3:0) за счет дубля неувядающего 36-летнего Руслана Мухаметшина. За «Мордовию» он начинал играть девять лет назад. Его младший брат Рустем отметился желтой карточкой.
«Спартак-2» вырвал победу в родных Сокольниках над «Факелом» за счет двух автоголов Сергея Божина и Максима Осипенко. Последний случился в компенсированное время. Это видели 405 зрителей.
Игроков «Чертанова», видимо, серьезно расслабили разговоры о возможном снятии «Армавира» с первенства, а также то, что до визита в Домодедово (здесь проходят домашние встречи чертенят) соперник не набрал ни одного очка. В итоге — ничья1:1. У гостей забилАслан Дышеков, а счет компенсированное время сравнял Дмитрий Молчанов. В начале второго тайма чертановец Владислав Сарвели не забил пенальти.
СТАТИСТИКА
Тюмень —
Голы: Казанков, 8 — 0:1. Столяренко, 80 — 1:1.
Томь — Балтика — 1:1.
Голы: Пугин, 58 — 0:1. Зуйков, 79 — с пенальти — 1:1.
Зенит-2 — Сочи — 1:4.
Голы: Барсов, 2 — 0:1. Барсов, 6 — 0:2. Саная, 45 — 0:3. Воробьев, 65 — 1:3. Бурмистров, 80 — с пенальти — 1:4.
Шинник — Химки — 0:1.
Гол: Корян, 88 — с пенальти.
Спартак-2 — Факел — 2:1.
Голы: Божин, 9 — автогол — 1:0. Макарчук, 10 — 1:1. Осипенко, 90+4 — автогол — 2:1.
Авангард — Ротор — 1:0.
Голы: Стеклов, 39 — 1:0.
Тамбов — Краснодар-2 — 1:2.
Голы: Черников, 7 — 0:1. Уткин, 44 — 0:2. Рыбин, 51 — 1:2.
Нижний Новгород —
Мордовия — Сибирь — 3:0.
Голы: Руслан Мухаметшин, 17 — 1:0. Руслан Мухаметшин, 78 — 2:0. Дворецков, 84 — 3:0.
Чертаново — Армавир — 1:1.
Голы: Дышеков, 67 — 0:1. Молчанов, 90+2 — 1:1.
Игорь Зетилов