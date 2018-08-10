Бизнес-план использования «Волгоград-Арены» будет составлен к октябрю

«Бизнес-план использования стадиона мы сейчас разрабатываем, есть четкое понимание у руководства региона, что объект должен развиваться в плановом порядке. У нас есть временной коридор, есть определенные реперные показатели, которых мы должны достичь — сначала с федеральной поддержкой, далее уже самостоятельно. Ориентировочно в октябре он [бизнес-план] уже будет в том виде, который можно будет рассматривать и широко обсуждать», — сказал Грушко.

Он отметил, что на содержание «Волгоград-Арены» потребуется 250−350 млн рублей в год. «Для нас главное, чтобы когда в 2023 году федеральная поддержка прекратится, вывести стадион, если не на самоокупаемость, то хотя бы максимальным образом минимизировать нагрузку на региональный бюджет, чтобы он [стадион] был не в тягость, а в помощь бюджету», — сказал собеседник агентства.

Стадионы, построенные к ЧМ-2018 по футболу в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, в 2019 году перейдут из собственности Российской Федерации в собственность субъектов Российской Федерации. 24 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утверждается концепция наследия ЧМ-2018, в том числе в части использования стадионов за рамками чемпионата мира. Органам исполнительной власти с участием региональных властей предписано в срок до 30 ноября текущего года представить в правительство РФ план мероприятий по ее реализации. Минфину РФ, начиная с 2019 года, при формировании проекта федерального бюджета предусматривать бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по ее реализации.

На реализацию мероприятий, связанных с использованием стадионов, согласно концепции, с 2019 по 2023 год включительно планируется направить 12954,1 млн рублей. В 2019 году на адаптацию стадионов для эксплуатации после ЧМ-2018 планируется направить 995,6 млн рублей.

О стадионе в Волгограде

Стадион «Волгоград-Арена» на 45 тысяч мест был построен в рамках подготовки региона к чемпионату мира по футболу на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. После проведения мирового первенства стадион стал базовым для волгоградской команды «Ротор», которая выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Первый домашний матч «Ротора» на «Волгоград-Арене» посетило 30 тысяч человек, второй — 25,5 тысяч зрителей.

Волгоградские власти считают, что удобная и красивая новая зона отдыха у стадиона, (новый парк у подножия Мамаева кургана, новая набережная Волги, новая рокадная дорога), послужит тому, что «Волгоград-Арена» станет центром притяжения туристов и жителей региона.