Воронежский «Факел» уступил «Сибири» на своем поле

Воронежский «Факел» уступил «Сибири» (Новосибирск) дома со счетом 0:1. Матч шестого тура Первенства России по футболу среди команд ФНЛ состоялся в воскресенье, 12 августа. Хозяева поля пропустили решающий мяч за шесть минут до окончания основного времени.

До этой встречи гости занимали в турнирной таблице 16-е место с пятью набранными очками. Хозяева, имевшие на своем счету три очка, шли на 17-й строчке.

Мяч в воротах гостей побывал уже на 35-й секунде встречи. Михаил Бирюков после удара Игоря Лебеденко добил мяч в ворота голкипера гостей Николая Цыгана. Но лайнсмен поднял флажок, сигнализируя главному арбитру о том, что в момент приема мяча Бирюков находился в офсайде, и гол был отменен.

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Первые полчаса встреча проходила «под диктовку» хозяев, у которых активны были Игорь Лебеденко и фланговые футболисты Александр Ломакин и Артем Молодцов. На 12-й минуте Лебеденко пробил рядом с боковой стойкой, через минуту Молодцов выскочил в одиночку к воротам Цыгана, но голкипер накрыл мяч.

Первый опасный момент у ворот «Факела», которые защищал Олег Суворов, уже третий вратарь воронежцев за сезон, возник на 35-й минуте. Полузащитник гостей Павел Киреенко пробил в близкого расстояния, мяч чиркнул о боковую стойку и покатился в пустые ворота хозяев поля, и Максиму Осипенко с большим трудом удалось выбить его на угловой.

Второй тайм начался атаками «Факела», которые создали с полдесятка опасных моментов у ворот «Сибири». Один только Михаил Бирюков мог забивать дважды: на 46-й минуте его мяч из угла ворот с трудом выбил Николай Цыган, а на 57-й голкипер гостей отразил удар нападающего «Факела» с 10 метров.

На 84-й минуте в середине поля вышедший на замену Артур Арустамян грубо ошибся в передаче, организовав сопернику опасный выход на ворота Суворова. Лучший бомбардир гостей Максим Житнев выкатил мяч направо в свободную зону на Виталия Галыша, двигавшегося параллельным курсом, и последний с 12 метров уложил мяч точно в правую от голкипера «Факела» «девятку». Так был забит победный гол.

В компенсированное арбитром время вышедший на замену Марат Шогенов после розыгрыша углового у ворот гостей попал в перекладину. Но счет так и не изменился.

Сергей Кирсанов, главный тренер «Сибири»:

— Мы готовились к матчу в Воронеже, знали, что «Факел» активно атакует. Хозяева сегодня создали много моментов, игра шла с их преимуществом, но мы призывали ребят терпеть, точно зная, что свои моменты у нас обязательно будут. Сегодня мы много ошибались, наша команда обновилась перед сезоном на 60%, линия обороны полностью новая, и от этого возникают проблемы.

Сергей Волгин, главный тренер «Факела: