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11:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» уступил «Сибири» на своем поле

Хозяева проиграли со счетом 0:1.

Воронежский «Факел» уступил «Сибири» (Новосибирск) дома со счетом 0:1. Матч шестого тура Первенства России по футболу среди команд ФНЛ состоялся в воскресенье, 12 августа. Хозяева поля пропустили решающий мяч за шесть минут до окончания основного времени.

До этой встречи гости занимали в турнирной таблице 16-е место с пятью набранными очками. Хозяева, имевшие на своем счету три очка, шли на 17-й строчке.

Мяч в воротах гостей побывал уже на 35-й секунде встречи. Михаил Бирюков после удара Игоря Лебеденко добил мяч в ворота голкипера гостей Николая Цыгана. Но лайнсмен поднял флажок, сигнализируя главному арбитру о том, что в момент приема мяча Бирюков находился в офсайде, и гол был отменен.

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Первые полчаса встреча проходила «под диктовку» хозяев, у которых активны были Игорь Лебеденко и фланговые футболисты Александр Ломакин и Артем Молодцов. На 12-й минуте Лебеденко пробил рядом с боковой стойкой, через минуту Молодцов выскочил в одиночку к воротам Цыгана, но голкипер накрыл мяч.

Первый опасный момент у ворот «Факела», которые защищал Олег Суворов, уже третий вратарь воронежцев за сезон, возник на 35-й минуте. Полузащитник гостей Павел Киреенко пробил в близкого расстояния, мяч чиркнул о боковую стойку и покатился в пустые ворота хозяев поля, и Максиму Осипенко с большим трудом удалось выбить его на угловой.

Второй тайм начался атаками «Факела», которые создали с полдесятка опасных моментов у ворот «Сибири». Один только Михаил Бирюков мог забивать дважды: на 46-й минуте его мяч из угла ворот с трудом выбил Николай Цыган, а на 57-й голкипер гостей отразил удар нападающего «Факела» с 10 метров.

На 84-й минуте в середине поля вышедший на замену Артур Арустамян грубо ошибся в передаче, организовав сопернику опасный выход на ворота Суворова. Лучший бомбардир гостей Максим Житнев выкатил мяч направо в свободную зону на Виталия Галыша, двигавшегося параллельным курсом, и последний с 12 метров уложил мяч точно в правую от голкипера «Факела» «девятку». Так был забит победный гол.

В компенсированное арбитром время вышедший на замену Марат Шогенов после розыгрыша углового у ворот гостей попал в перекладину. Но счет так и не изменился.

Сергей Кирсанов, главный тренер «Сибири»:

 — Мы готовились к матчу в Воронеже, знали, что «Факел» активно атакует. Хозяева сегодня создали много моментов, игра шла с их преимуществом, но мы призывали ребят терпеть, точно зная, что свои моменты у нас обязательно будут. Сегодня мы много ошибались, наша команда обновилась перед сезоном на 60%, линия обороны полностью новая, и от этого возникают проблемы.

Сергей Волгин, главный тренер «Факела:

 — Что касается содержания игры, сегодня был один из лучших проведенных матчей в сезоне. К сожалению, в конце была допущена роковая ошибка, мы сами привезли мяч в свои ворота, что обидно вдвойне. Сложно комментировать игру, когда ты имеешь большое преимущество, а в итоге не забиваешь, пропуская в самом конце. У нас до окончания периода дозаявок в команде осталось одно место, думаю, что команда обязательно укрепится. Сегодня в концовке игры мы перешли на длинные передачи, но успеха это не принесло. Впервые в сезоне на поле вышел голкипер Олег Суворов.

Факел 0:1
Первый тайм: 0:0
Сибирь
12.08.2018, 18:00 Зрители: 2350 основной раунд: 6-й тур Центральный стадион профсоюзов
Главные тренеры
Сергей Волгин Сергей Кирсанов
Голы
10 Виталий Галыш 85′
Составы
Олег Суворов 1
Сослан Кагермазов 6
Сергей Божин 47
Максим Осипенко 55
Игорь Лебеденко 10
Артем Молодцов 27
Максим Кузьмин 96
45′ 85′ Сандро Цвейба 14
Дмитрий Садов 45
66′ Александр Мануковский 33
Марат Шогенов 8
9′ 78′ Александр Ломакин 90
Артур Арустамян 97
60′ Михаил Бирюков 17
90+1′ Сергей Орлов 7
22 Николай Цыган
2 Алексей Аравин
5 Антон Кушнирук 48′
8 Александр Макаренко
10 Виталий Галыш
19 Владимир Азаров
91 Виктор Свежов
9 Максим Житнев
25 Михаил Смирнов 21′
20 Антон Полюткин 58′
33 Шамиль Курбанов 46′ 45+1′
44 Вячеслав Ларенц
23 Павел Киреенко 68′
77 Артем Коржунов 82′
28 Владислав Рыжков 89′
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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