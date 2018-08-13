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19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач российской футбольной команды спас двух человек за три дня

Врач футбольного клуба «Армавир» Андрей Пивоваров оказал помощь двум пассажирам самолета за три дня. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

11 августа «Армавир» летел во Владивосток на матч с местным «Лучом». Во время посадки одному из пассажиров, не входивших в состав команды, стало плохо. Пивоваров оказал ему первую помощь, после чего его доставили в больницу.

Через два дня команда находилась в самолете, совершавшем рейс Москва — Краснодар. На этот раз помощь потребовалась пассажиру, который плохо говорил по-русски. «Языковой барьер вызвал сложности, но при помощи аптечки и кислорода нашему врачу удалось оказать помощь», — пишет пресс-служба команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

В феврале 2017 года врач российского клуба по хоккею с мячом «Зоркий» спас жизнь пассажиру самолета, следовавшего из Мурманска в Москву. Роман Кухаев «буквально реанимировал» его, после чего воздушное судно экстренно приземлилась в Мурманске. Там гражданина ждала карета скорой помощи.

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