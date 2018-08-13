Врач российской футбольной команды спас двух человек за три дня

11 августа «Армавир» летел во Владивосток на матч с местным «Лучом». Во время посадки одному из пассажиров, не входивших в состав команды, стало плохо. Пивоваров оказал ему первую помощь, после чего его доставили в больницу.

Через два дня команда находилась в самолете, совершавшем рейс Москва — Краснодар. На этот раз помощь потребовалась пассажиру, который плохо говорил по-русски. «Языковой барьер вызвал сложности, но при помощи аптечки и кислорода нашему врачу удалось оказать помощь», — пишет пресс-служба команды.