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14:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава ПФЛ ответил на слова президента «Армавира» об отставке руководства футбола

Президент Профессиональной футбольной Лиги Андрей Соколов прокомментировал слова президента «Армавира» Валентина Климко, сказанные им по итогам заседания Апелляционного комитета РФС, состоявшегося накануне, 16 августа.

«Руководителей, которых как бы Валентин Климко упомянул в эмоциях, я знаю длительный период и могу сказать, что это порядочные, искренние, ответственные, профессиональные люди. Они не жалеют себя для блага российского футбола. Я, как и другие руководители и коллеги, не позволяем себе давать какие либо оценки, особенно публичные, работающим в футболе людям, хотя могут быть на то и основания. Никто из руководителей РФС и лиг не позволяет себе вмешиваться в деятельность дисциплинарных органов и влиять на их решения, и это является правдой.

Каждый из упомянутых Валентином Сергеевичем Климко способен разделять лицемерие или истинное отношение к себе со стороны отдельных людей, в зависимости от существующих или возникающих для них обстоятельств. Например, слова Валентина Климко в мой адрес ранее, где он поблагодарил меня за профессионализм и любовь к футболу, сказал, что сочтёт за честь, если сможет быть когда-либо полезным. Не удивлюсь, если руководители и коллеги смогут обнаружить у себя подобное или более яркое по содержанию сообщение», — сказал Соколов «Чемпионату».

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