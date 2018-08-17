Глава ПФЛ ответил на слова президента «Армавира» об отставке руководства футбола

«Руководителей, которых как бы Валентин Климко упомянул в эмоциях, я знаю длительный период и могу сказать, что это порядочные, искренние, ответственные, профессиональные люди. Они не жалеют себя для блага российского футбола. Я, как и другие руководители и коллеги, не позволяем себе давать какие либо оценки, особенно публичные, работающим в футболе людям, хотя могут быть на то и основания. Никто из руководителей РФС и лиг не позволяет себе вмешиваться в деятельность дисциплинарных органов и влиять на их решения, и это является правдой.



Каждый из упомянутых Валентином Сергеевичем Климко способен разделять лицемерие или истинное отношение к себе со стороны отдельных людей, в зависимости от существующих или возникающих для них обстоятельств. Например, слова Валентина Климко в мой адрес ранее, где он поблагодарил меня за профессионализм и любовь к футболу, сказал, что сочтёт за честь, если сможет быть когда-либо полезным. Не удивлюсь, если руководители и коллеги смогут обнаружить у себя подобное или более яркое по содержанию сообщение», — сказал Соколов «Чемпионату».