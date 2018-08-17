Премьера на «Фиште», «Краснодар-2» на Дальнем Востоке
«СЭ» выделяет пять главных интриг 7-го тура первенства
«СЭ» выделяет пять главных интриг 7-го тура первенства
«СОЧИ» — «НИЖНИЙ НОВГОРОД». 18 августа. Сочи. Стадион «Фишт». 19.00. Судья: Машлякевич (Москва).
Нижний Новгород и Волгоград, Саранск и Калининград… Все эти города принимали матчи ЧМ-2018, а сейчас собирают приличную аудиторию в первенстве ФНЛ. Сочи, где одноименная команда после переезда из
Сколько зрителей соберет команда Александра Точилина — одна из главных интриг тура. Как, собственно, и предстоящий матч южан с крепким «Нижним Новгородом». Неделю назад сочинцы не удержали победный счет в Калининграде (2:2), откатившись на пятое место, а подопечные Дмитрия Черышева, напротив, взлетели на четвертое, став первыми, кому удалось обыграть лидировавшую на старте «Томь» (1:0). Соперников разделяет всего одно очко, и их сражение за место в квартете лидеров — главный матч тура. А еще это тренерская дуэль двух бывших московских динамовцев, выигравших последний трофей
«ЛУЧ» — «КРАСНОДАР-2». 18 августа. Владивосток. Стадион «Динамо». 8.00. Судья: Фролов (Москва).
«Каждая игра для нас маленькое достижение», — заявил главный тренер краснодарцев Александр Нагорный после четвертой кряду победы сенсационно взлетевшего на первое место новичка ФНЛ. Также он подчеркнул, что в игре с «Чертаново» (3:1) «быки» впервые в сезоне выступили в роли фаворита. Интересно, как будут ощущать себя южане во Владивостоке? С одной стороны, они первые, а в ходе трех выездов в Саранск, Тюмень и Тамбов заработано девять очков. С другой, двенадцатое место «Луча» во многом обманчиво.
Команда Рустема Хузина сейчас набрала приличный ход. После двух поражений на старте дальневосточники не знают поражений на протяжении четырех туров (+2=2), а голкипер Александр Котляров держит свои ворота на замке на протяжении 378 минут. При этом «Луч» потерял удаленного в прошлом туре хавбека Наиля Замалиева, что станет чувствительной потерей. Удастся ли справиться с ней и остановить «Краснодар-2», который в прошлом туре воспользовался подкреплением из
«ТАМБОВ» — «МОРДОВИЯ». 18 августа. Тамбов. Стадион «Спартак». 18.00. Судья: Панин (Московская область).
С точки зрения результатов «Тамбов», наверное, самая удивительная команда первенства. 12 из своих тринадцати очков подопечные Мурата Искакова набрали на чужих полях, выиграв все четыре гостевых матча. Дома же мощная и довольно интересная игра не приносит «волкам» результата. Пока реконструированный под требования
Соперник «Тамбова» также заслуживает пристального внимания. У «Мордовии» был не самый удачный отрезок, однако команда Марата Мустафина выправила положение. Обращает на себя внимание неуступчивость саранских футболистов и персонально нападающего Владислава Адаева, дважды спасавшего одноклубников от поражений на последних минутах. А еще в «Мордовии» играет лучший распасовщик турнира Илья Петров. Обыграть такого соперника тамбовцам будет непросто.
«ЧЕРТАНОВО» — «СКА-ХАБАРОВСК». 18 августа. Домодедово. Стадион «Авангард». 18.00. Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
Подмосковное Домодедово увидит матч неудачников прошлого тура. Хотя, к «Чертаново» это определение применимо с большими оговорками. Да, столичная команда уступила в Краснодаре (1:3), но трудно ждать стабильно высоких результатов от дебютанта турнира, обладающего еще и одним из самых молодых составов в ФНЛ. Плюс, Игорю Осинькину пришлось столкнуться с потерями ряда игроков, включая перенесшего ангину одного из самых ярких чертановских исполнителей Антона Зиньковского. Не факт, что все больные и травмированные вернутся в строй к субботе.
И все же поводов для беспокойства больше у «СКА-Хабаровск». Две победы в четырех турах — совсем не тот результат, которого ждали от команды, провозгласившей задачу возвращения в
«ТОМЬ» — «АРМАВИР». 18 августа. Томск. Стадион «Труд». 15.00. Судья: Кукуляк (Калуга).
«Томь» утратила единоличное лидерство, потерпев первое в сезоне поражение. Между тем, расписание сибирякам благоволило, однако, начав затяжную серию из пяти матчей на родном «Труде» с двух побед, в двух следующих играх они довольствовались одним очком. Поможет ли полноценный недельный цикл Василию Баскакову исправить ситуацию, улучшить процент выигранных единоборств и одолеть одного из аутсайдеров турнира? «Армавир» томичам точно по зубам, но если разгрызть южный орешек не получится, перед удивившей всех на старте командой замаячит перспектива выпасть из группы лидеров. Уже в следующем туре «Томь» ждет визит в гости к «Краснодару-2», и подушка безопасности в виде набранных очков ей точно не помешает.
Что касается «Армавира», то и апелляционный комитет отклонил жалобу клуба на результат матча против «СКА-Хабаровск» (0:3). После этого президент южан Валентин Климко в интервью «СЭ’раскритиковал данное решение.
— Если нарушения регламента будут спускать на тормозах, скоро дойдем до того, что конституцию будут нарушать и по понятиям будут определять — можно или нельзя убивать, подчеркнул он. — Везде записано, что ответственность несет футбольный клуб, и есть практика по делу футболиста Войделя в прошлом сезоне. Очень странно — все говорят о том, что все было незаконно, но отменять результат матча отказываются.
«ТЮМЕНЬ» — «СИБИРЬ». 18 августа. Тюмень. Стадион «Геолог». 15.00. Судья: Амелин (Тула).
«ШИННИК» — «ЗЕНИТ-2». 18 августа. Ярославль. Малая арена «Шинник». 16.00. Судья: Чембулатов (Кострома).
«АВАНГАРД» — «БАЛТИКА». 18 августа. Курск. Стадион «Трудовые резервы». 18.00. Судья: Чебан (Москва).
«ФАКЕЛ» — «ХИМКИ». 18 августа. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. 18.00. Судья: Кукуян (Сочи).
«СПАРТАК-2» — «РОТОР». 18 августа. Москва. Стадион «Спартак» (4-е поле). 16.30. Судья: Низовцев (Нижний Новгород).