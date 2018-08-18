«Зенит-2» уступил в седьмом матче подряд
«Шинник» на своем поле переиграл «Зенит-2» в матче 7-го тура ФНЛ со счетом 1:0.
«Шинник» на своем поле переиграл «Зенит-2» в матче 7-го тура ФНЛ со счетом 1:0.
Победу ярославцам принес точный удар Эльдара Низамутдинова, нанесенный уже на третьей минуте встречи.
Подопечные Александра Горшкова продолжают замыкать турнирную таблице, не набрав ни одного очка в турнире, а «Шинник» поднялся на седьмую позицию, набрав одиннадцать очков.
В следующем туре «Зенит-2» 26 августа на своем поле примет «Спартак-2», а ярославцы в тот же день в гостях сразятся с «Балтикой».
|Александр Побегалов
|Александр Горшков
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Максим Чембулатов (Кострома, Россия)