«Зенит-2» уступил в седьмом матче подряд

Подопечные Александра Горшкова продолжают замыкать турнирную таблице, не набрав ни одного очка в турнире, а «Шинник» поднялся на седьмую позицию, набрав одиннадцать очков.

В следующем туре «Зенит-2» 26 августа на своем поле примет «Спартак-2», а ярославцы в тот же день в гостях сразятся с «Балтикой».