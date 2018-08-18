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18:34 (мск), источник: Советский спорт

«Зенит-2» уступил в седьмом матче подряд

«Шинник» на своем поле переиграл «Зенит-2» в матче 7-го тура ФНЛ со счетом 1:0.

Победу ярославцам принес точный удар Эльдара Низамутдинова, нанесенный уже на третьей минуте встречи.

Подопечные Александра Горшкова продолжают замыкать турнирную таблице, не набрав ни одного очка в турнире, а «Шинник» поднялся на седьмую позицию, набрав одиннадцать очков.

В следующем туре «Зенит-2» 26 августа на своем поле примет «Спартак-2», а ярославцы в тот же день в гостях сразятся с «Балтикой».

Шинник 1:0
Первый тайм: 1:0
Зенит-2
18.08.2018, 16:00 основной раунд: 7-й тур Малая арена Шинник
Главные тренеры
Александр Побегалов Александр Горшков
Голы
13′ Эльдар Низамутдинов 9
Составы
Станислав Антипин 1
Валерий Цховребов 3
Евгений Стешин 4
66′ Федор Первушин 94
Олег Кожемякин 8
Сергей Нарылков 11
Сергей Самодин 22
71′ Николай Покидышев 17
Денис Магадиев 2
62′ Марат Шайморданов 14
Дмитрий Самойлов 15
75′ Эльдар Низамутдинов 9
Эдуард Булия 7
62′ Ишхан Гелоян 10
Павел Деобальд 57
70 Никита Гойло
59 Сергей Бугриев
66 Самир Байрамов
72 Антон Синяк
38 Леон Мусаев
65 Максим Бачинский
76 Кирилл Макеев 87′
80 Илья Скроботов 46′
45 Дмитрий Сергеев
74 Сергей Иванов 63′
49 Дмитрий Плетнев
82 Иван Тарасов 88′
61 Дмитрий Кириллов
84 Илья Воробьев 46′
32 Николай Прудников
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Максим Чембулатов (Кострома, Россия)
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