«Балтика» победила в Курске, «Мордовия» упустила три очка в Тамбове
«Авангард» на своем поле уступил «Балтике» в матче 7-го тура ФНЛ со счетом 0:2.
«Авангард» на своем поле уступил «Балтике» в матче 7-го тура ФНЛ со счетом 0:2.
В составе калиниградского клуба голами отметились Максим Григорьев и Алан Дудиев.
По итогам встречи «Балтика» осталась на восемнадцатом месте, набрав шесть очков, а «Авангард» идет восьмым, у него 10 баллов в активе.
В следующем туре 26 августа «Балтика» примет «Шинник», а куряне в этот же день сыграют в Нижнем Новгороде.
В параллельном матче «Тамбов» на своем поле сыграл вничью с «Мордовией», 2:2.