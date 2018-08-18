«Балтика» победила в Курске, «Мордовия» упустила три очка в Тамбове

В составе калиниградского клуба голами отметились Максим Григорьев и Алан Дудиев.

По итогам встречи «Балтика» осталась на восемнадцатом месте, набрав шесть очков, а «Авангард» идет восьмым, у него 10 баллов в активе.

В следующем туре 26 августа «Балтика» примет «Шинник», а куряне в этот же день сыграют в Нижнем Новгороде.