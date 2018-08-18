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11Еременко — в «Спартаке»: кто еще переходил из ЦСКА
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
20:29 (мск), источник: Советский спорт

«Балтика» победила в Курске, «Мордовия» упустила три очка в Тамбове

«Авангард» на своем поле уступил «Балтике» в матче 7-го тура ФНЛ со счетом 0:2.

В составе калиниградского клуба голами отметились Максим Григорьев и Алан Дудиев.

По итогам встречи «Балтика» осталась на восемнадцатом месте, набрав шесть очков, а «Авангард» идет восьмым, у него 10 баллов в активе.

В следующем туре 26 августа «Балтика» примет «Шинник», а куряне в этот же день сыграют в Нижнем Новгороде.

В параллельном матче «Тамбов» на своем поле сыграл вничью с «Мордовией», 2:2.

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