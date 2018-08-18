Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат0
Рубин0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио1
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал1
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен0
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кан1
Ницца0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон1
Нант0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако0
Лилль0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн0
Анже0
Футбол. Зарубежный
23:15
Барселона
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси3
Арсенал2
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К1
Александрия0
Футбол. Зарубежный
19:15
Сельта1
Эспаньол1
Футбол. Первый дивизион
19:00
Сочи0
Нижний Новгород1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар0
Спартак М1
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево2
Ювентус3
Футбол. Первый дивизион
18:00
Тамбов2
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново2
СКА-Хабаровск2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К0
Балтика2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел2
Химки0
Футбол. Зарубежный
18:00
Генгам1
ПСЖ3
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон2
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер2
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур3
Фулхэм1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед1
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
17:00
Львов0
Шахтер Д2
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА3
Арсенал Т0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Тюмень0
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь3
Армавир0
Футбол. Зарубежный
14:30
Кардифф Сити0
Ньюкасл Юнайтед0
Все события
Фоторепортажи
7У Месси 34 титула. Невероятно, но он не самый крутой
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
22:13 (мск), источник: ТАСС

«Нижний Новгород» обыграл «Сочи» в первом матче на стадионе «Фишт» после ЧМ-2018

ТАСС, 18 августа. «Нижний Новгород» одержал победу над «Сочи» со счетом 1:0 в гостевом матче 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Источник: РИА "Новости"

Мяч на 33-й минуте забил Павел Игнатович. «Нижний Новгород» является одной из двух команд, которые не потерпели ни одного поражения в нынешнем сезоне первенства ФНЛ, также без проигрышей идет «Краснодар-2», лидирующий в турнирной таблице.

Этот матч стал первым на стадионе «Фишт» после чемпионата мира 2018 года. В Сочи прошли шесть матчей турнира: Португалия — Испания (3:3), Бельгия — Панама (3:0), Германия — Швеция (2:1), Австралия — Перу (0:2), Уругвай — Португалия (2:1) и Россия — Хорватия (2:2, по пенальти 3:4).

В турнирной таблице «Нижний Новгород» занимает третье место, набрав 15 очков, «Сочи» с 11 очками идет пятым.

В следующем туре «Нижний Новгород» примет курский «Авангард», «Сочи» в гостях сыграет с «Армавиром» из Краснодарского края. Обе встречи пройдут 26 августа.

Результаты других матчей игрового дня:

«Луч» (Владивосток) — «Краснодар-2» — 0:1;.

«Томь» (Томск) — «Армавир» — 3:0;.

«Тюмень» — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:0;.

«Шинник» (Ярославль) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:0;.

«Авангард» (Курск) — «Балтика» (Калининград) — 0:2;.

«Тамбов» — «Мордовия» (Саранск) — 2:2;.

«Факел» (Воронеж) — «Химки» (Московская область) — 2:0;.

«Чертаново» (Москва) — «СКА-Хабаровск» — 2:2.

Сочи 0:1
Первый тайм: 0:1
Нижний Новгород
18.08.2018, 19:00 Зрители: 8582 основной раунд: 7-й тур Фишт
Главные тренеры
Александр Точилин Дмитрий Черышев
Голы
13 Павел Игнатович 32′
Составы
Николай Заболотный 12
Игорь Юрганов 20
Кирилл Заика 27
50′ Иван Миладинович 45
40′ Валерий Почивалин 92
Алексей Померко 5
Никита Бурмистров 18
Максим Барсов 10
Анзор Саная 23
68′ Евгений Песегов 7
Николай Обольский 99
61′ Иван Соловьев 9
Игорь Горбунов 11
99 Николай Сысуев
55 Юрий Морозов 62′
57 Руслан Абазов
90 Андрей Хрипков
92 Радик Хайруллов
19 Алексей Скворцов 45+1′
74 Даниил Фомин
24 Виталий Федорив 67′
7 Анатолий Нежелев
10 Максим Палиенко 70′ 50′
4 Артем Абрамов
13 Павел Игнатович 59′
91 Лео Гогличидзе
27 Аркадий Симанов 86′
33 Ловре Чирьяк
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дзюба: хотел уехать, но агент меня "кинул"
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
Зе Луиш наказал «Краснодар», Ари боднул Жиго и удалился
ЦСКА разгромил «Арсенал», а фанаты — Еременко
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Погба получит € 3,8 млн, если не покинет МЮ этим летом
В сборной Бразилии впервые за 100 лет игрок из другой страны
«Ахмат» играет с «Рубином» в матче РПЛ (трансляция)
Орлов о Кубке Стэнли в Новокузнецке: Один из лучших дней в жизни
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь