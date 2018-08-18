«Нижний Новгород» обыграл «Сочи» в первом матче на стадионе «Фишт» после ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Мяч на 33-й минуте забил Павел Игнатович. «Нижний Новгород» является одной из двух команд, которые не потерпели ни одного поражения в нынешнем сезоне первенства ФНЛ, также без проигрышей идет «Краснодар-2», лидирующий в турнирной таблице.

Этот матч стал первым на стадионе «Фишт» после чемпионата мира 2018 года. В Сочи прошли шесть матчей турнира: Португалия — Испания (3:3), Бельгия — Панама (3:0), Германия — Швеция (2:1), Австралия — Перу (0:2), Уругвай — Португалия (2:1) и Россия — Хорватия (2:2, по пенальти 3:4).

В турнирной таблице «Нижний Новгород» занимает третье место, набрав 15 очков, «Сочи» с 11 очками идет пятым.

В следующем туре «Нижний Новгород» примет курский «Авангард», «Сочи» в гостях сыграет с «Армавиром» из Краснодарского края. Обе встречи пройдут 26 августа.

Результаты других матчей игрового дня:

«Луч» (Владивосток) — «Краснодар-2» — 0:1;.

«Томь» (Томск) — «Армавир» — 3:0;.

«Тюмень» — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:0;.

«Шинник» (Ярославль) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:0;.

«Авангард» (Курск) — «Балтика» (Калининград) — 0:2;.

«Тамбов» — «Мордовия» (Саранск) — 2:2;.

«Факел» (Воронеж) — «Химки» (Московская область) — 2:0;.