«Нижний Новгород» обыграл «Сочи» в первом матче на стадионе «Фишт» после ЧМ-2018
ТАСС, 18 августа. «Нижний Новгород» одержал победу над «Сочи» со счетом 1:0 в гостевом матче 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 18 августа. «Нижний Новгород» одержал победу над «Сочи» со счетом 1:0 в гостевом матче 7-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Мяч на 33-й минуте забил Павел Игнатович. «Нижний Новгород» является одной из двух команд, которые не потерпели ни одного поражения в нынешнем сезоне первенства ФНЛ, также без проигрышей идет «Краснодар-2», лидирующий в турнирной таблице.
Этот матч стал первым на стадионе «Фишт» после чемпионата мира 2018 года. В Сочи прошли шесть матчей турнира: Португалия — Испания (3:3), Бельгия — Панама (3:0), Германия — Швеция (2:1), Австралия — Перу (0:2), Уругвай — Португалия (2:1) и Россия — Хорватия (2:2, по пенальти 3:4).
В турнирной таблице «Нижний Новгород» занимает третье место, набрав 15 очков, «Сочи» с 11 очками идет пятым.
В следующем туре «Нижний Новгород» примет курский «Авангард», «Сочи» в гостях сыграет с «Армавиром» из Краснодарского края. Обе встречи пройдут 26 августа.
Результаты других матчей игрового дня:
«Луч» (Владивосток) — «Краснодар-2» — 0:1;.
«Томь» (Томск) — «Армавир» — 3:0;.
«Тюмень» — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:0;.
«Шинник» (Ярославль) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:0;.
«Авангард» (Курск) — «Балтика» (Калининград) — 0:2;.
«Тамбов» — «Мордовия» (Саранск) — 2:2;.
«Факел» (Воронеж) — «Химки» (Московская область) — 2:0;.
«Чертаново» (Москва) — «СКА-Хабаровск» — 2:2.
|Сочи
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Нижний Новгород
|Александр Точилин
|Дмитрий Черышев
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Лаша Верулидзе (Владикавказ, Россия)