«Сочи» может провести одну-две игры на запасном стадионе из-за плохого газона на «Фиште»

Источник: РИА "Новости"

В субботу на «Фиште» прошел первый матч после чемпионата мира 2018 года, в рамках седьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) встречались местный «Сочи» и «Нижний Новгород». На встрече присутствовали 8582 зрителя, победу одержали гости со счетом 1:0.

«Хорошо, чтобы поле вернули в то состояние, которое было раньше, а то приходилось играть больше верхом. На чемпионате мира был другой газон, и сейчас есть над чем поработать, он находится в неудовлетворительном состоянии. Мы зашли на стадион только сейчас, проблемы с газоном были до нас и на данный момент усугубились. Команда гостей была очень недовольна, но все в равных условиях, а руководство постарается в максимально короткие сроки привести его в порядок, чтобы оно было идеальным», — сказал Рубашко.

«Сейчас надо определиться по времени, сколько это займет, — продолжил он. — Если понадобится много времени, то придется перебраться на одну-две игры на запасную арену имени Славы Метревели, я просто не знаю, сколько все надо исправлять. Регион понимает, что есть проблема, им это небезразлично, они уже разрабатывают решение. Нам, конечно, хочется постоянно играть на “Фиште”, не задумываясь о качестве поля».

По его словам, в целом матч прошел неплохо, но есть мелкие детали, над которыми нужно работать. «Это первая игра, поэтому есть вещи, над которыми нужно подумать, как сделать лучше для болельщиков. Что касается аудитории, будем выигрывать — будем увеличивать аудиторию, все будет зависеть от побед. Счет для нас отрицательный, но надо все взвесить, победы будут впереди, ребята отдали все силы, но что-то не сложилось, вроде инициатива была в наших руках, но где-то не повезло», — сказал гендиректор.