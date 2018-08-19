Комитет по этике РФС должен рассмотреть поведение украинского футболиста Федорива

Во время исполнения гимна РФ перед началом матча футболисты обеих команд повернулись лицом к флагу России, Федорив продолжил стоять лицом к трибунам. СМИ и болельщики расценили такое поведение защитника как демонстративное проявление неуважения к России и ее государственной символике. Федорив заявил, что произносил слова молитвы и поэтому не повернулся к флагу России во время исполнения гимна.

«Это некорректное поведение и неуважение к месту, где ты зарабатываешь деньги, где тебя уважают люди. Не хочешь — не играй, но другие легионеры ведь поворачиваются к флагу. Этим надо заниматься: руководство клуба должно высказаться по этому поводу, и мне кажется, РФС должен указать комитету по этике рассмотреть это дело. Но это мое мнение, пока никаких запросов не приходило», — сказал Созин.