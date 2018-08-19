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14:55 (мск), источник: ТАСС

Комитет по этике РФС должен рассмотреть поведение украинского футболиста Федорива

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Украинский защитник футбольного клуба «Нижний Новгород» Виталий Федорив показал свое неуважение к России, не повернувшись в сторону российского флага во время исполнения гимна страны перед матчем с «Сочи», этот эпизод должен рассматривать комитет по этике Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС заявил член комитета Андрей Созин.

В субботу в Сочи в матче седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 1:0.

Футбол
Первый дивизион 2018/2019
Тур 7, 18.08.2018, 19:00
Сочи
0Нижний Новгород1

Во время исполнения гимна РФ перед началом матча футболисты обеих команд повернулись лицом к флагу России, Федорив продолжил стоять лицом к трибунам. СМИ и болельщики расценили такое поведение защитника как демонстративное проявление неуважения к России и ее государственной символике. Федорив заявил, что произносил слова молитвы и поэтому не повернулся к флагу России во время исполнения гимна.

«Это некорректное поведение и неуважение к месту, где ты зарабатываешь деньги, где тебя уважают люди. Не хочешь — не играй, но другие легионеры ведь поворачиваются к флагу. Этим надо заниматься: руководство клуба должно высказаться по этому поводу, и мне кажется, РФС должен указать комитету по этике рассмотреть это дело. Но это мое мнение, пока никаких запросов не приходило», — сказал Созин.

Ранее подобный поступок Федорив совершил в гостевом матче первого тура ФНЛ против саранской «Мордовии».

Согласно регламенту РФС, комитет по этике имеет право рассматривать дела только по указанию руководства организации в лице президента или исполкома.

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