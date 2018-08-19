«Спартак-2» обыграл «Ротор» в матче 7-го тура ФНЛ

«Спартак-2» обыграл «Ротор» в матче 7-го тура ФНЛ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0 в домашнем матче 7-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).