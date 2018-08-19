«Спартак-2» обыграл «Ротор» в матче 7-го тура ФНЛ
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0 в домашнем матче 7-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0 в домашнем матче 7-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Забитыми мячами отметились Сильванус Нимели (86-я минута) и Егор Рудковский (90).
В турнирной таблице «Спартак-2» занимает четвертое место, набрав 14 очков, «Ротор» с шестью очками идет 18-м.
В следующем туре «Спартак-2» в гостях сыграет с
|Виктор Булатов
|Роберт Евдокимов
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Низовцев (Нижний Новгород, Россия)