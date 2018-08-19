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19:13 (мск), источник: ТАСС

«Спартак-2» обыграл «Ротор» в матче 7-го тура ФНЛ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» одержал победу над волгоградским «Ротором» со счетом 2:0 в домашнем матче 7-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Забитыми мячами отметились Сильванус Нимели (86-я минута) и Егор Рудковский (90).

В турнирной таблице «Спартак-2» занимает четвертое место, набрав 14 очков, «Ротор» с шестью очками идет 18-м.

В следующем туре «Спартак-2» в гостях сыграет с санкт-петербургским «Зенитом-2», «Ротор» примет воронежский «Факел». Обе встречи пройдут 26 августа.

Спартак-2 2:0
Первый тайм: 0:0
Ротор
19.08.2018, 16:30 основной раунд: 7-й тур Спартак (4-е поле)
Главные тренеры
Виктор Булатов Роберт Евдокимов
Голы
86′ Сильванус Нимели 66
90+1′ Егор Рудковский 13
Составы
Владислав Терешкин 95
Павел Маслов 39
Артем Мамин 46
Николай Рассказов 92
Илья Гапонов 56
Владислав Пантелеев 83
50′ Данил Полубояринов 97
59′ Михаил Игнатов 22
Солтмурад Бакаев 87
72′ Александр Ломовицкий 27
84′ Егор Рудковский 13
52′ Сергей Еременко 45
Александр Руденко 79
90′ Сильванус Нимели 66
Николай Тюнин 4
1 Александр Фильцов
3 Исмаил Эдиев 65′
5 Антон Пискунов
28 Азат Байрыев
43 Роман Бугаев
7 Роман Воробьев
25 Артем Попов
30 Алексей Друзин 88′ 85′
72 Камиль Муллин
13 Александр Коротаев 59′
77 Владимир Лобкарев
18 Олег Николаев 82′
8 Денис Якуба
87 Андрей Мязин 69′
9 Исламнур Абдулавов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Низовцев (Нижний Новгород, Россия)
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