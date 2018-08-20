Клуб ФНЛ «СКА-Хабаровск» объявил о назначении Евсеева на пост главного тренера

Соглашение клуба и Евсеева рассчитано до конца сезона-2018/19. Помогать Евсееву будут тренер Александр Гришин, тренер по вратарям Владимир Сычев и специалист по физподготовке Юрий Солане. Контракт с прежним наставником армейцев Сергеем Передней был расторгнут по обоюдному согласию сторон, вместе с ним работу с главной командой прекратили тренеры Александр Ушахин и Дмитрий Тяпушкин.

«Решение досрочно поменять главного тренера — это не эмоции, как могло бы показаться на первый взгляд, это решение взвешенное. Попечительский совет и я, как его председатель, поставили перед тренерским штабом задачу — вернуть за один год Хабаровск в премьер-лигу. Но помимо очков нам важно было, чтобы команда показывала игру, которая бы радовала болельщиков, мы прекрасно видим недовольство болельщиков и не учитывать их мнение в данной ситуации мы просто не могли. Надеемся, что пришедший Вадим Евсеев сумеет завершить начатое и решит поставленную задачу», — сказал председатель попечительского совета клуба «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев.

Ранее сообщалось, что «Анжи», в котором работал Евсеев с июня, испытывает серьезные финансовые проблемы. Из-за экономической выгоды основной состав махачкалинской команды базируется в Подольске. В пятницу «Анжи» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в домашнем матче уступил «Оренбургу» со счетом 1:3, для махачкалинской команды этот матч стал первой домашней игрой в нынешнем сезоне РПЛ. В турнирной таблице «Анжи» занимает 11-е место, набрав три очка после четырех матчей.

Бывший защитник ряда российских клубов, в том числе «Спартака» и «Локомотива», Евсеев начал тренерскую деятельность в 2013 году, войдя в тренерский штаб ивановского «Текстильщика». С января 2015 года входил в тренерский штаб «Амкара», через два года возглавил «Текстильщик», но в сентябре того же года вернулся в «Амкар». В марте 2017 года он был утвержден в должности главного тренера пермского клуба, сменив на этом посту Гаджи Гаджиева. С июня 2018-го Евсеев входил в тренерский штаб «Анжи».