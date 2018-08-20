«Нижний Новгород» планирует сыграть на построенной к ЧМ арене матч ФНЛ со «Спартаком-2»

Источник: РИА "Новости"

Стадион «Нижний Новгород» был открыт в апреле этого года к чемпионату мира. На этом турнире на арене прошли матчи группового этапа Швеция — Южная Корея (1:0), Аргентина — Хорватия (0:3), Англия — Панама (6:1) и Швейцария — Коста-Рика (2:2), а также игры 1/8 финала Хорватия — Дания (1:1, 3:2 — пен.) и ¼ финала Франция — Уругвай (2:0).

После старта чемпионата ФНЛ арена приняла три матча с участием одноименного клуба. Матч «Нижний Новгород» — «Спартак-2» запланирован 8 сентября.

«Официально о месте проведения игры будет объявлено за неделю до матча. Клуб планирует сыграть со “Спартаком-2” на своем стадионе», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе РФС сообщили ТАСС, что причин по запросу о переносе матча ФНЛ нет, учитывая паузу в три дня. Сборная России занимает второе место в седьмой отборочной группе, отставая от лидеров, сербов, на два очка. Девять команд, победителей групп, выходят напрямую в финальную стадию турнира, который пройдет в Италии и Сан-Марино. Четыре лучшие вторые команды из групп сыграют между собой в стыковых матчах.