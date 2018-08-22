Футболисты «Балтики» готовятся к бойкоту игры с «Шинником»
По информации «Чемпионата», футболисты «Балтики» готовятся к бойкоту домашнего матча восьмого тура Футбольной национальной лиги с ярославским «Шинником».
По информации «Чемпионата», футболисты «Балтики» готовятся к бойкоту домашнего матча восьмого тура Футбольной национальной лиги с ярославским «Шинником».
Игроки калининградской команды уже четыре месяца не получают зарплату. У клуба серьёзные финансовые проблемы. Сообщается, что счета «Балтики» в данный момент арестованы.
После семи туров ФНЛ «Балтика» имеет в своём активе шесть очков и занимает 17-е место в турнирной таблице соревнования. Матч восьмого тура между «Балтикой» и «Шинником» должен состоятся 26 августа на стадионе «Калининград». В минувшем сезоне калининградский клуб заняли пятое место в ФНЛ.
Сегодня, 22 августа, «Балтика» вышла в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Знамя Труда» из