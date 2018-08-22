Футболисты «Балтики» готовятся к бойкоту игры с «Шинником»

Источник: РИА "Новости"

Игроки калининградской команды уже четыре месяца не получают зарплату. У клуба серьёзные финансовые проблемы. Сообщается, что счета «Балтики» в данный момент арестованы.

После семи туров ФНЛ «Балтика» имеет в своём активе шесть очков и занимает 17-е место в турнирной таблице соревнования. Матч восьмого тура между «Балтикой» и «Шинником» должен состоятся 26 августа на стадионе «Калининград». В минувшем сезоне калининградский клуб заняли пятое место в ФНЛ.