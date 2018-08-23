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00:45 (мск), источник: Р-Спорт

Евдокимов решил подать в отставку после вылета «Ротора» из Кубка России

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Главный тренер волгоградского «Ротора» Роберт Евдокимов объявил, что будет просить об отставке после поражения от клуба «Сызрань-2003» в 1/32 финала Кубка России по футболу.

Выступающий в Футбольной национальной лиге «Ротор» в среду проиграл на чужом поле в серии пенальти команде Профессиональной футбольной лиги «Сызрань».

«Я хочу сказать, что у нас нет результата, в этом всегда виноват тренер, поэтому я не снимаю с себя ответственности. Хочу сказать, что буду просить об отставке, команде об этом уже сообщил», — заявил Евдокимов на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на официальной странице «Сызрани-2003» в Twitter.

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​Евдокимов в мае возглавил «Ротор-Волгоград», переименованный перед началом сезона в «Ротор». После семи туров ФНЛ волгоградский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице.

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