Евдокимов решил подать в отставку после вылета «Ротора» из Кубка России

Выступающий в Футбольной национальной лиге «Ротор» в среду проиграл на чужом поле в серии пенальти команде Профессиональной футбольной лиги «Сызрань».
«Я хочу сказать, что у нас нет результата, в этом всегда виноват тренер, поэтому я не снимаю с себя ответственности. Хочу сказать, что буду просить об отставке, команде об этом уже сообщил», — заявил Евдокимов на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на официальной странице «Сызрани-2003» в Twitter.
Евдокимов в мае возглавил «Ротор-Волгоград», переименованный перед началом сезона в «Ротор». После семи туров ФНЛ волгоградский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице.