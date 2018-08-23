Евдокимов решил подать в отставку после вылета «Ротора» из Кубка России

«Я хочу сказать, что у нас нет результата, в этом всегда виноват тренер, поэтому я не снимаю с себя ответственности. Хочу сказать, что буду просить об отставке, команде об этом уже сообщил», — заявил Евдокимов на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на официальной странице «Сызрани-2003» в Twitter.