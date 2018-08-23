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10:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» заявил форварда из Сенегала на нынешний сезон ФНЛ

Московский «Спартак» пополнился сенегальским нападающим Тиерно Тиубом, сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Красно-белые уже внесли своего новичка в заявку второй команды на нынешний сезон ФНЛ. Тиуб будет выступать за москвичей под номером 28.

Напомним, об будущем переходе Тиуба в «Спартак» стало известно в конце июля. В прошлом сезоне 24-летний футболист помог своей команде финишировать на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Сенегала. Тьоб забил 15 голов, заняв второе место в списке лучших бомбардиров турнира. В активе форварда есть матчи за молодёжные сборные Сенегала.

В настоящий момент, после семи сыгранных туров, «Спартак-2» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ.

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