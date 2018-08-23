«Спартак» заявил форварда из Сенегала на нынешний сезон ФНЛ
Московский «Спартак» пополнился сенегальским нападающим Тиерно Тиубом, сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги.
Московский «Спартак» пополнился сенегальским нападающим Тиерно Тиубом, сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги.
Напомним, об будущем переходе Тиуба в «Спартак» стало известно в конце июля. В прошлом сезоне 24-летний футболист помог своей команде финишировать на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Сенегала. Тьоб забил 15 голов, заняв второе место в списке лучших бомбардиров турнира. В активе форварда есть матчи за молодёжные сборные Сенегала.
В настоящий момент, после семи сыгранных туров, «Спартак-2» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ.