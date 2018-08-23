Еще один российский клуб близок к банкротству. В городе, где проходил ЧМ-2018

Источник: Sport24

Что случилось?

Вчера российские медиа сообщили, что футболисты «Балтики» не получают зарплату в течение четырех месяцев и об этом стало известно сразу после того, как команда из Калининграда вышла в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Знамя Труда» (1:0).

Ни гендиректор «Балтики» Теймураз Лепсая, ни футболисты информацию о бойкоте не подтвердили. А председатель совета директоров клуба Александр Шендерюк-Жидков рассказал, что завтра руководство, тренер и ведущие футболисты обсудят все проблемы.

— Я сам обеспокоен происходящим в клубе, — сказал Шендерюк-Жидков нашему корреспонденту Гранту Гетадаряну. — Но со своей стороны генеральный директор меня заверил, что никакого бойкота не будет и что это все слухи. Завтра встречаемся с тренером, директором и ведущими игроками, обсудим ситуацию и узнаем, есть ли у руководства клуба план по выходу из ситуации. Мне сложно комментировать с операционной точки зрения, но со стратегической — мы обеспокоены. С другой стороны, руководство заявляет, что это временная ситуация.

Как будут спасать «Балтику»?

Для начала будет реформирован совет директоров. В него войдет пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, которая сейчас занимает пост министра спорта Калининградской области.

Похоже, в первую очередь «Балтике» предстоит поиск нового титульного спонсора. В июне им стал Янтарный комбинат, но, по информации калининградского медиа klops.ru, деньги от компании в команду так и не поступили.

Такое случается впервые?

Нет, осенью 2017 года на долги жаловался Игорь Черевченко. Осенью 2016-го игроки не получали зарплату в течение трех месяцев. 8 лет назад власти Калининграда власти вообще задумывались о целесообразности футбольного клуба в городе. Но сейчас ситуация изменилась.

В случае выхода в РПЛ, думаю, власти города помогут «Балтике». Если они не оставляют нас без внимания сейчас, то после выхода в Премьер-лигу поддержка должна возрасти. Теймураз Лепсая —.

С тех пор, как в Калининграде построили стадион, у «Балтики» появились большие амбиции. В прошлом сезоне команда заняла 5 место в ФНЛ — до зоны стыков не хватило четырех очков. В межсезонье приехало солидное усиление по меркам лиги — Алан Касаев из «Локомотива», Владимир Дядюн из «Ростова» и даже Станислав Черчесов-младший.

Но главное — главным тренером стал Валерий Непомнящий. Правда, у него в Калининграде пока не очень получается: старт с трех поражений, затем три ничьи и первая победа только на прошлой неделе над «Авангардом». Тем не менее, «Балтика» — все еще один из фаворитов ФНЛ как у болельщиков, так и у букмекеров.