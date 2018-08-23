Еще один российский клуб близок к банкротству. В городе, где проходил ЧМ-2018
«Балтику» придется спасать.
«Балтику» придется спасать.
Вчера российские медиа сообщили, что футболисты «Балтики» не получают зарплату в течение четырех месяцев и об этом стало известно сразу после того, как команда из Калининграда вышла в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Знамя Труда» (1:0).
Ни гендиректор «Балтики» Теймураз Лепсая, ни футболисты информацию о бойкоте не подтвердили. А председатель совета директоров клуба Александр
— Я сам обеспокоен происходящим в клубе, — сказал
Для начала будет реформирован совет директоров. В него войдет пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, которая сейчас занимает пост министра спорта Калининградской области.
Похоже, в первую очередь «Балтике» предстоит поиск нового титульного спонсора. В июне им стал Янтарный комбинат, но, по информации калининградского медиа klops.ru, деньги от компании в команду так и не поступили.
Нет, осенью 2017 года на долги жаловался Игорь Черевченко. Осенью 2016-го игроки не получали зарплату в течение трех месяцев. 8 лет назад власти Калининграда власти вообще задумывались о целесообразности футбольного клуба в городе. Но сейчас ситуация изменилась.
В случае выхода в РПЛ, думаю, власти города помогут «Балтике». Если они не оставляют нас без внимания сейчас, то после выхода в
С тех пор, как в Калининграде построили стадион, у «Балтики» появились большие амбиции. В прошлом сезоне команда заняла 5 место в ФНЛ — до зоны стыков не хватило четырех очков. В межсезонье приехало солидное усиление по меркам лиги — Алан Касаев из «Локомотива», Владимир Дядюн из «Ростова» и даже Станислав
Но главное — главным тренером стал Валерий Непомнящий. Правда, у него в Калининграде пока не очень получается: старт с трех поражений, затем три ничьи и первая победа только на прошлой неделе над «Авангардом». Тем не менее, «Балтика» — все еще один из фаворитов ФНЛ как у болельщиков, так и у букмекеров.
Пожалуй, нет сомнений в том, что команда из Калининграда продолжит играть в ФНЛ — не зря было вложено столько денег в город и стадион. Да и сама «Балтика» позиционируется как футбольное «окно в Европу» — если не с точки зрения результата, то расположения точно.