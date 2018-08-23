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18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Балтике» заверили: бойкота матча с «Шинником» не будет

Гендиректор «Балтики» Теймураз Лепсая заявил, что клуб не будет бойкотировать матч 8-го тура ФНЛ против «Шинника». Ранее появилась информация, что футболисты могут не выйти на игру из-за долгов по зарплате. По данным «СЭ», игроки завтра проведут встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Источник: РИА "Новости"

— Действительно, задержка по зарплате и премиальным есть, но она не составляет 4 месяца, — цитирует официальный сайт «Балтики» Лепсаю. — Финансовые поступления от спонсоров, в частности «Янтарного Комбината» нами ожидались еще в июне, но, к сожалению, из-за независящих от клуба причин, процесс согласования деталей контракта затянулся и должен быть решен в ближайшее время.

Хотя проблемы достаточно серьезные, мы уверены — с приходом средств от спонсора, они будут разрешены. Учредители клуба делают все возможное, чтобы это состоялось, как можно раньше. Пока команда живет в привычном графике. Сегодня у футболистов выходной, а завтра состоится встреча с руководством области, на которой мы постараемся решить большинство вопросов. Речи о бойкоте игры с «Шинником» нет. Ждем всех на стадионе.

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