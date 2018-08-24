Главного тренера «Ротора» Роберта Евдокимова не стали увольнять

Напомним, после матча «Ротора» с «Сызранью-2003», в котором волгоградские футболисты проиграли и не вышли в 1/16 Олимп-Кубка России, Евдокимов заявил, что будет просить о своей отставке. Он заявил, что, когда у команды нет результата, в этом всегда виноват тренер. Отметим, что сейчас «Ротор» находится в конце турнирной таблицы ФНЛ. Однако участники команды просили руководство клуба не увольнять их наставника.