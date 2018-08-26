«Тамбов» поднялся на первое место в ФНЛ, в гостях обыграв «Тюмень»

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Тамбова» Хасан Мамтов открыл счёт на первой минуте встречи. Через восемь минут хавбек гостей Олег Чернышов увеличил преимущество в счёте. На 24-й минуте игры полузащитник «Тюмени» Максим Вотинов отправил в ворота «Тамбова» единственный гол хозяев. В середине второго тайма Чернышов оформил дубль в этом матче.

«Тюмень» имеет в активе девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Тамбов» заработал 17 баллов и поднялся на первую строчку в таблице первенства.