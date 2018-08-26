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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тамбов» поднялся на первое место в ФНЛ, в гостях обыграв «Тюмень»

В матче восьмого тура Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала «Тамбов». Встреча прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Тамбова» Хасан Мамтов открыл счёт на первой минуте встречи. Через восемь минут хавбек гостей Олег Чернышов увеличил преимущество в счёте. На 24-й минуте игры полузащитник «Тюмени» Максим Вотинов отправил в ворота «Тамбова» единственный гол хозяев. В середине второго тайма Чернышов оформил дубль в этом матче.

«Тюмень» имеет в активе девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Тамбов» заработал 17 баллов и поднялся на первую строчку в таблице первенства.

В следующем туре «Тюмень» сыграет на выезде с «Чертаново», а «Тамбов» примет «Сибирь». Встречи состоятся 1 сентября.

Тюмень 1:3
Первый тайм: 1:2
Тамбов
26.08.2018, 14:00 Зрители: 2000 основной раунд: 8-й тур Геолог
Главные тренеры
Горан Алексич Тимур Шипшев
Голы
24′ Максим Вотинов 45
9 Хасан Мамтов 1′
7 Олег Чернышов 11′
7 Олег Чернышов 66′
Составы
Игорь Обухов 1
Александр Столяренко 20
Фарход Васиев 26
Савелий Козлов 66
Павел Шакуро 90
Иван Чудин 8
Максим Вотинов 45
66′ Владимир Парняков 9
Егор Глухов 17
46′ Игорь Коронов 14
Максим Лаук 10
86′ Никита Теленков 24
Артур Малоян 38
70′ Данил Карпов 11
Алексей Баев 21
21 Денис Вавилин
2 Алексей Рыбин
4 Евгений Овсиенко
5 Евгений Шляков
29 Александр Горбатюк
11 Сергей Шевчук
18 Младен Кашчелан
7 Олег Чернышов 85′
8 Антон Килин
92 Валерий Чуперка 72′
70 Андрей Мурнин
9 Хасан Мамтов 66′
15 Андрей Часовских
14 Хызыр Аппаев 62′
10 Сенин Себаи
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0 Желтые карточки 0
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Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
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