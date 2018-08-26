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13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
17:10 (мск), источник: ТАСС

«Спартак-2» разгромил «Зенит-2» в матче восьмого тура ФНЛ и возглавил турнирную таблицу

ТАСС, 26 августа. Московский «Спартак-2» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом-2» со счетом 3:0 в выездном матче восьмого тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Источник: AP 2018

Голы забили Владислав Пантелеев (43-я минута), Александр Руденко (75) и Тиуб Тиерно (90).

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Красно-белые одержали четвертую победу подряд. В турнирной таблице «Спартак-2» вышел на первое место, набрав 17 очков. Москвичи опережают «Тамбов», который также набрал 17 очков, по разнице забитых и пропущенных мячей. «Краснодар-2», в активе которого 17 очков, своей матч восьмого тура проведет позднее в воскресенье.

«Зенит-2» потерпел восьмое поражение в восьми матчах текущего розыгрыша ФНЛ. Санкт-петербургский клуб не набрал очков и занимает последнее, 20-е место в таблице. «Зенит-2» остается единственной командой в чемпионате, не набравшей ни одного очка.

В следующем матче «Спартак-2» 1 сентября на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой». «Зенит-2» в тот же день встретится на выезде с воронежским «Факелом».

Зенит-2 0:3
Первый тайм: 0:1
Спартак-2
26.08.2018, 14:30 основной раунд: 8-й тур МСА Петровский
Главные тренеры
Александр Горшков Виктор Булатов
Голы
83 Владислав Пантелеев 43′
79 Александр Руденко 74′
  58940 90′
Составы
Никита Гойло 70
Антон Синяк 72
42′ 69′ Даниил Пенчиков 79
Илья Скроботов 80
79′ Леон Мусаев 38
Кирилл Макеев 76
Иван Тарасов 82
58′ Никита Каккоев 54
Кирилл Капленко 55
77′ Сергей Бугриев 59
Самир Байрамов 66
76′ Максим Бачинский 65
Сергей Иванов 74
58′ Илья Воробьев 84
Дмитрий Кириллов 61
95 Владислав Терешкин
36 Артем Воропаев
39 Павел Маслов
46 Артем Мамин
22 Михаил Игнатов
56 Илья Гапонов
83 Владислав Пантелеев
87 Солтмурад Бакаев
97 Данил Полубояринов 79′
4 Николай Тюнин
66 Сильванус Нимели 65′
28 Тиерно Тиуб
79 Александр Руденко 75′
37 Георгий Мелкадзе
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Амелин (Тула, Россия)
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