«Спартак-2» разгромил «Зенит-2» в матче восьмого тура ФНЛ и возглавил турнирную таблицу

Источник: AP 2018

Голы забили Владислав Пантелеев (43-я минута), Александр Руденко (75) и Тиуб Тиерно (90).

Красно-белые одержали четвертую победу подряд. В турнирной таблице «Спартак-2» вышел на первое место, набрав 17 очков. Москвичи опережают «Тамбов», который также набрал 17 очков, по разнице забитых и пропущенных мячей. «Краснодар-2», в активе которого 17 очков, своей матч восьмого тура проведет позднее в воскресенье.

«Зенит-2» потерпел восьмое поражение в восьми матчах текущего розыгрыша ФНЛ. Санкт-петербургский клуб не набрал очков и занимает последнее, 20-е место в таблице. «Зенит-2» остается единственной командой в чемпионате, не набравшей ни одного очка.