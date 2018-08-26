«Краснодар-2» и «Томь» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ
ТАСС, 26 августа. «Краснодар-2» сыграл вничью с томской «Томью» со счетом 1:1 в домашнем матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 26 августа. «Краснодар-2» сыграл вничью с томской «Томью» со счетом 1:1 в домашнем матче восьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе хозяев забитым мячом отметился Даниил Уткин (43-я минута), у гостей отличился Илья Кузьмичев (58). На 16-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Томи» Ян Казаев, на 41-й минуте та же участь постигла полузащитника «Краснодара-2» Александра Черникова.
«Краснодар-2» остается единственной командой, которая не проигрывала в текущем сезоне ФНЛ.
В турнирной таблице «Краснодар-2» занимает первое место, набрав 18 очков, «Томь» с 17 очками идет третьей. В следующем туре «Краснодар-2» в гостях сыграет с «Сочи», «Томь» примет «СКА-Хабаровск». Обе встречи пройдут 1 сентября.
Результаты других матчей игрового дня в чемпионате ФНЛ:
«СКА-Хабаровск» — «Луч» (Владивосток) — 0:0;.
«Сибирь» (Новосибирск) — «Химки» (Московская область) — 1:2;.
«Тюмень» — «Тамбов» — 1:3;.
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Спартак-2» (Москва) — 0:3;.
«Мордовия» (Саранск) — «Чертаново» (Москва) — 1:2;.
«Балтика» (Калининград) — «Шинник» (Ярославль) — 1:0;.
«Нижний Новгород» — «Авангард» (Курск) — 0:1;.
«Ротор» (Волгоград) — «Факел» (Воронеж) — 1:2;.
«Армавир» (Краснодарский край) — «Сочи» — 0:3.