«Краснодар-2» и «Томь» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ

В составе хозяев забитым мячом отметился Даниил Уткин (43-я минута), у гостей отличился Илья Кузьмичев (58). На 16-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Томи» Ян Казаев, на 41-й минуте та же участь постигла полузащитника «Краснодара-2» Александра Черникова.