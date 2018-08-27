Восьмой тур Футбольной национальной лиги стал рекордным по посещаемости
ТАСС, 27 августа. Матчи восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) посетили рекордные для турнира 112 367 зрителей. Об этом сообщает
ТАСС, 27 августа. Матчи восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) посетили рекордные для турнира 112 367 зрителей. Об этом сообщает
Все 10 игр восьмого тура прошли в воскресенье. Средняя посещаемость составила 11 237 человек. Наилучшие показатели были установлены на матчах «Нижний Новгород» — «Авангард» (31 369 зрителей), «Ротор» — «Факел» (29 673) и «Мордовия» — «Чертаново» (24 326). Эти встречи прошли на стадионах чемпионата мира — 2018.
Предыдущий рекорд был установлен в мае 2018 года. Игры 37-го тура сезона-2017/18 посетили 98 118 человек.
Чемпионат ФНЛ (второй по значимости дивизион российского футбола) проводится с сезона-2011/12.