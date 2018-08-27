Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Енисей
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:15
Леванте
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Рома
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Зарубежный
26.08
Севилья0
Вильярреал0
Все события
Фоторепортажи
8Юрий Жирков. Карьера в фото
10Первая победа Эмери в «Арсенале» и другие события выходных
12:00 (мск), источник: ТАСС

Восьмой тур Футбольной национальной лиги стал рекордным по посещаемости

ТАСС, 27 августа. Матчи восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) посетили рекордные для турнира 112 367 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

Все 10 игр восьмого тура прошли в воскресенье. Средняя посещаемость составила 11 237 человек. Наилучшие показатели были установлены на матчах «Нижний Новгород» — «Авангард» (31 369 зрителей), «Ротор» — «Факел» (29 673) и «Мордовия» — «Чертаново» (24 326). Эти встречи прошли на стадионах чемпионата мира — 2018.

Предыдущий рекорд был установлен в мае 2018 года. Игры 37-го тура сезона-2017/18 посетили 98 118 человек.

Чемпионат ФНЛ (второй по значимости дивизион российского футбола) проводится с сезона-2011/12.

Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Слухи: ЦСКА хочет купить игрока из Японии, Промеса ждут в Европе
«Ничего не оставлю»: фигуристка порвала с наследием Тутберидзе
СМИ: Неймар дал согласие на переход в «Реал»
В сборной Германии произошел раскол на расовой почве во время ЧМ
СМИ: Экс-игрок «Зенита» близок к переходу в «Крылья Советов»
Игрок «Локомотива» Хеведес вернется в общую группу во вторник
Канадская команда впервые тренировалась после гибели 16 игроков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь