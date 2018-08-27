Восьмой тур Футбольной национальной лиги стал рекордным по посещаемости

Все 10 игр восьмого тура прошли в воскресенье. Средняя посещаемость составила 11 237 человек. Наилучшие показатели были установлены на матчах «Нижний Новгород» — «Авангард» (31 369 зрителей), «Ротор» — «Факел» (29 673) и «Мордовия» — «Чертаново» (24 326). Эти встречи прошли на стадионах чемпионата мира — 2018.