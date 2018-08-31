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31 августа, источник: Чемпионат.com

«Ротор» упустил победу над «Химками», продлив безвыигрышную серию в ФНЛ до 7 матчей

В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали на своём поле «Ротор». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.

Источник: РИА "Новости"

Гости открыли счёт в матче на 19-й минуте после того, как Александр Коротаев реализовал пенальти. Хозяевам удалось отыграться на 35-й минуте благодаря точному удару нападающего Игоря Портнягина. Таким образом, «Ротор» продлил до семи матчей серию без побед в ФНЛ (три ничьи и четыре поражения).

«Химки» с 13 очками располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Ротор» (7) — на 18-й строчке. В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Зенитом-2», а «Ротор» примет на своём поле «Сибирь». Обе встречи пройдут 8 сентября.

Химки 1:1
Первый тайм: 1:1
Ротор
31.08.2018, 19:00 Зрители: 1700 основной раунд: 9-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Игорь Шалимов Роберт Евдокимов
Голы
35′ Игорь Портнягин 71
13 Александр Коротаев 19′
Составы
Вячеслав Исупов 18
Александр Димидко 2
Александр Филин 25
18′ Давид Мильдзихов 32
13′ Александр Смирнов 86
Михаил Петрусев 7
84′ Равиль Нетфуллин 52
Камран Алиев 17
76′ Денис Талалай 19
Максим Яковлев 8
72′ Аршак Корян 22
Андрей Мостовой 9
66′ Игорь Портнягин 71
Илья Белоус 88
1 Александр Фильцов
3 Исмаил Эдиев
11 Кирилл Маляров 60′
28 Азат Байрыев
7 Роман Воробьев 83′
25 Артем Попов
30 Алексей Друзин
13 Александр Коротаев
10 Альберт Шарипов 66′
18 Олег Николаев
31 Юрий Завезен 74′
87 Андрей Мязин
77 Владимир Лобкарев 90′ 80′
9 Исламнур Абдулавов
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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