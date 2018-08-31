«Ротор» упустил победу над «Химками», продлив безвыигрышную серию в ФНЛ до 7 матчей
В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали на своём поле «Ротор». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.
В матче 9-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали на своём поле «Ротор». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:1.
Гости открыли счёт в матче на 19-й минуте после того, как Александр Коротаев реализовал пенальти. Хозяевам удалось отыграться на 35-й минуте благодаря точному удару нападающего Игоря Портнягина. Таким образом, «Ротор» продлил до семи матчей серию без побед в ФНЛ (три ничьи и четыре поражения).
«Химки» с 13 очками располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, «Ротор» (7) — на 18-й строчке. В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Зенитом-2», а «Ротор» примет на своём поле «Сибирь». Обе встречи пройдут 8 сентября.
|Игорь Шалимов
|Роберт Евдокимов
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)