«Ротор» упустил победу над «Химками», продлив безвыигрышную серию в ФНЛ до 7 матчей

Гости открыли счёт в матче на 19-й минуте после того, как Александр Коротаев реализовал пенальти. Хозяевам удалось отыграться на 35-й минуте благодаря точному удару нападающего Игоря Портнягина. Таким образом, «Ротор» продлил до семи матчей серию без побед в ФНЛ (три ничьи и четыре поражения).