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18:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Горшков ушел из «Зенита-2». Его сменит Радимов?

Главный тренер «Зенита-2» Александр Горшков покинул свой пост, сообщает «Спорт день за днем». Сегодня об увольнении 48-летнего специалиста было объявлено команде, он провел последнюю тренировку.

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Источник: РИА "Новости"

Главным кандидатом на освободившийся пост является Владислав Радимов, занимающий должность координатора юношеских команд сине-бело-голубых.

«Зенит-2» после 9 туров Олимп-ФНЛ занимает последнее место в таблице. Команда набрала 1 очко.

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