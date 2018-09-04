Горшков ушел из «Зенита-2». Его сменит Радимов?
Главный тренер «Зенита-2» Александр Горшков покинул свой пост, сообщает «Спорт день за днем». Сегодня об увольнении 48-летнего специалиста было объявлено команде, он провел последнюю тренировку.
Главный тренер «Зенита-2» Александр Горшков покинул свой пост, сообщает «Спорт день за днем». Сегодня об увольнении 48-летнего специалиста было объявлено команде, он провел последнюю тренировку.
Главным кандидатом на освободившийся пост является Владислав Радимов, занимающий должность координатора юношеских команд
«Зенит-2» после 9 туров