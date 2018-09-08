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19:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Томь» обыграла «Мордовию» в матче ФНЛ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. «Мордовия» на своем поле уступила томской «Томи» в матче 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу на поле «Мордовии Арены» в Саранске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 28-й минуте Алексей Шумских.

«Томь» набрала 23 очка и лидирует в таблице ФНЛ, «Мордовия» с 12 очками идет на 12-й строчке.

Мордовия 0:1
Первый тайм: 0:1
Томь
8.09.2018, 17:00 Зрители: 20351 основной раунд: 10-й тур Мордовия Арена
Главные тренеры
Марат Мустафин Василий Баскаков
Голы
5 Алексей Шумских 28′
Составы
Александр Кобзев 16
Сергей Сухарев 18
Игорь Климов 24
Юрий I Лебедев 87
70′ Игорь Киреев 17
Денис Поярков 25
Владимир Обухов 20
Руслан Мухаметшин 23
90′ Евгений Ятченко 33
Алан Багаев 4
46′ Рустем Мухаметшин 9
Илья Петров 95
46′ Филипп Дворецков 21
90+1′ Владислав Адаев 96
1 Юрий Шафинский
5 Алексей Шумских
6 Дмитрий Тихий
23 Сергей Зуйков 55′
24 Александр Клещенко
18 Олег Шалаев
78 Николай Калинский
10 Ян Казаев 72′ 33′
4 Семен Фомин
44 Илья Кухарчук 87′
2 Айдар Лисинков
61 Александр Ставпец 74′ 67′
98 Никита Гвинейский
11 Илья Кузьмичев 57′
17 Ислам Тлупов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
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