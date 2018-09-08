«Томь» обыграла «Мордовию» в матче ФНЛ
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. «Мордовия» на своем поле уступила томской «Томи» в матче 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. «Мордовия» на своем поле уступила томской «Томи» в матче 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу на поле «Мордовии Арены» в Саранске, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на 28-й минуте Алексей Шумских.
«Томь» набрала 23 очка и лидирует в таблице ФНЛ, «Мордовия» с 12 очками идет на 12-й строчке.
|Марат Мустафин
|Василий Баскаков
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)