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10 сентября, источник: Советский спорт

Дмитрий Черышев: Денис смотрит все наши игры и указывает на ошибки

Главный тренер «Нижнего Новгорода» подвел промежуточные итоги выступления своей команды в ФНЛ-2018/19 и рассказал о том, как идут дела у его сына Дениса, одного из лидеров сборной России.

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Источник: Советский спорт

«ПОКА К ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ НЕ ГОТОВЫ»

— После десяти туров «Нижний Новгород» занимает шестое место в таблице ФНЛ. Как расцениваете этот результат?
— Мы сейчас много внимания уделяем тактике, но все это происходит в тяжелом режиме, потому что у нас много переездов. Впрочем, как и у других команд. Но самое главное, что у ребят налаживается взаимопонимание, появляются коллективные действия. Через это приучаем игроков к футбольной агрессии. Этого нам не хватало.

— В последней игре со «Спартаком-2» вашей команде удалось прервать голевую засуху. Почему долго не забивали?
— Голы — такая вещь: то идут, то пропадают. Самое главное — не забивать голову временными неудачами. «Спартаку-2» мы забили благодаря использованию стандартных положений. А в случае с третьим голом — соперник побежал атаковать и раскрыл зоны.

— Перед «Нижним Новгородом» стоит задача — за один-два года выйти в премьер-лигу. В нынешнем сезоне это возможно?
— Мы работаем всего два месяца, причем, можно сказать, с чистого листа. Для того чтобы добиться повышения в классе, нужна конкурентоспособная команда. В данный момент по составу мы не готовы к конкуренции в РПЛ. А о турнирных позициях и перспективах будем рассуждать в декабре.

«УРОВЕНЬ ФНЛ НЕ ПАДАЕТ — ПОСМОТРИТЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ КУБКА»

— Удивлены, что вторые команды «Стартака» и «Краснодара» идут в лидирующей группе ФНЛ? Леонид Федун считает, что это показатель слабости турнира…
— Класс ребят в этих командах очень высок. Они действуют раскрепощено и уверенно. Да, где-то допускаются ошибки, но над парнями нет никакого давления, они стараются играть в свой футбол. Интересный и комбинационный. К тому же они давно выступают одним составом. Отсюда такая сыгранность. И соответственно — результаты.

— Как вы вообще относитесь к практике, что в ФНЛ выступают дублирующие составы клубов РПЛ?
— Хорошо отношусь. В Европе такое тоже существует.

— Наставник «Спартака-2» Виктор Булатов недавно согласился с Федуном в том, что уровень ФНЛ падает.
— А я бы не стал так говорить. Посмотрите результаты кубковых матчей, в которых сталкиваются представители РПЛ и ФНЛ. Там никакого преимущества у элитного дивизиона нет.

— Как вам играется на новом стадионе в Нижнем Новгороде?
— Просто замечательно. Выступать на такой арене — это привилегия. Сейчас на матчи «Нижнего» приходит минимум 25−30 тысяч человек. При такой аудитории плохо играть — просто преступление. Вы даже не представляете, как здорово, когда на стадионе собирается столько народу. Главное, что люди не просто присутствуют, а ведут нас вперед, активно поддерживают.

— На стадионе еще ощущается аура прошедшего чемпионата мира?
— Естественно. Чемпионат мира сотворил большое чудо — люди в стране поверили, что у нас есть футбол. Мы возвращаемся к традициям, когда наши стадионы заполнялись на внутренних соревнованиях.

«СЫН НАПИСАЛ: «МОГУ ЛИ ПОГОВОРИТЬ С ЛУЧШИМ ТРЕНЕРОМ АВГУСТА?»

— Недавно болельщики признали вас лучшим тренером августа в ФНЛ. Не ожидали?
— Даже не думал об этом. Выбрали и выбрали. Для меня это, конечно, почетно, но впереди столько матчей и ответственности… Все мысли только о команде. А звание, которое вы упомянули, я получил лишь благодаря ребятам, которые понимают и знают, что от них требую.

— Первым со званием тренера августа вас поздравил сын Денис. Неужели, он следил за голосованием?
— Не знаю, следил ли, но подколол меня. Написал: «Могу ли я поговорить с лучшим тренером августа?» (Смеется.) На что я ответил, мол, откуда вы все это берете, какую-то ерунду пишете. Он и рассказал, что прошло голосование.

— Значит, следил.
— Конечно, следил. Денис смотрит каждую мою игру, а потом рассказывает, где какие ошибки допускаю, где какие недочеты есть у команды. У нас одинаковое видение, одинаковые разговоры. Он меня немножко дополняет.

— Редкий сын решится подсказывать отцу. Все-таки у родителей высокий авторитет.
— Да нет. Неправильно так говорить. Денис тоже играет на высоком уровне и очень многого добился. Его мнение для меня всегда важно и я знаю, что он может подсказать. Как я ему подсказываю, так и он мне.

— Кстати, в матче Лиги наций с Турцией Денис опять забил красивый мяч. Не возникло ощущения, что чемпионат мира продолжается?
— Мне очень понравилось не то, что чемпионат мира продолжается, а то, как раскованно и уверенно играет наша сборная, какой футбол она показывает. Приятно было наблюдать со стороны за ее игрой.

«ЛИГА НАЦИЙ — ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ, КОТОРЫЕ ПО-ДРУГОМУ НАЗВАЛИ»

— Наверняка, особую гордость у вас вызывает то, что вы с Денисом первые отец и сын, которые забивали за сборную России.
— Конечно, знаю об этом. Мы, кстати, и дебютировали за сборную России первыми. Это наша история, которой мы гордимся.

— Как у Дениса дела в новой испанской команде? Он уже начал забивать и в «Валенсии».
— Замечательно. Очень хорошая обстановка. Главное, что внутри команды высокая конкуренция, поэтому в тренировочном процессе каждый игрок старается показать себя. Денис всем доволен.

— Как относитесь к Лиге наций, в которой со сборной России выступает Денис?
— Это те же товарищеские матчи, которые у нас были, просто их по-другому назвали. По крайней мере, у болельщиков будет к этим играм больше интереса. В контрольных матчах, как, например, против Чехии, нет накала и ответственности, а здесь все-таки турнир.

— Как думаете, насколько хватит эффекта всенародной любви к сборной после чемпионата мира?
— Это от ребят зависит. Надо продолжать играть так, чтобы болельщики по-прежнему приходили поддержать свою команду.

— Соперники уже не будут относиться к сборной России с прохладцей или недооценкой. Это может отразиться на результатах?
— Да. Разные сборные уже начинают с нами считаться. К нашей команде всегда было своеобразное отношение, а сейчас ей будут уделять больше внимания. Мы же это видели уже в матче с Турцией.

«ТЕРРИ ПРИЕДЕТ ПОТУСИТЬ? НЕ СОГЛАСЕН»

— Сборная России раньше считалась середняком. Теперь это крепкий середняк или вы можете ее как-то по-другому охарактеризовать?
— Игры с испанцами и хорватами на чемпионате мира показали ум и тактическую образованность футболистов из России. Надеюсь, в дальнейшем мы будем прогрессировать. Все увидели, что мы умеем обороняться и опасно атаковать.

— Сейчас все обсуждают переход Джона Терри в «Спартак». Как вы к этому относитесь? Терри — легендарный игрок, но возрастной, поэтому мнения разные.
— Если он действительно переедет в Москву, мне будет приятно, что в нашем чемпионате появится такой легендарный футболист.

— Терри — это самый крутой легионер в России?
— Конечно. Это же звезда.

— А вдруг он приедет в Москву просто потусить?
— Нет. Это футболист, который не умеет играть наполовину. Он будет полностью отдаваться работе и очень многое может дать спартаковской молодежи. Благодаря своему профессионализму.

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