Александр Рязанцев подписал контракт с «Химками»
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полузащитник Александр Рязанцев стал футболистом подмосковных «Химок», сообщается на официальной странице команды ФНЛ в микроблоге в Twitter.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полузащитник Александр Рязанцев стал футболистом подмосковных «Химок», сообщается на официальной странице команды ФНЛ в микроблоге в Twitter.
«В рядах футбольного клуба “Химки” еще один звездный новичок», — говорится в сообщении. Срок контракта с 32-летним игроком не называется.
Рязанцев начинал карьеру в клубе «Москва», в 2006 году перешел в казанский «Рубин», в составе которого дважды завоевал золото чемпионата России. В 2014 году Рязанцев пополнил состав
«Химки» после 10 туров первенства ФНЛ занимают 10-е место в турнирной таблице.