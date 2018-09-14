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13:58 (мск), источник: Р-Спорт

Александр Рязанцев подписал контракт с «Химками»

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полузащитник Александр Рязанцев стал футболистом подмосковных «Химок», сообщается на официальной странице команды ФНЛ в микроблоге в Twitter.

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«В рядах футбольного клуба “Химки” еще один звездный новичок», — говорится в сообщении. Срок контракта с 32-летним игроком не называется.

Рязанцев начинал карьеру в клубе «Москва», в 2006 году перешел в казанский «Рубин», в составе которого дважды завоевал золото чемпионата России. В 2014 году Рязанцев пополнил состав санкт-петербургского «Зенита», с которым также победил в чемпионате России. «Сине-бело-голубые» несколько раз отдавали игрока в аренду, в сезоне-2017/18 хавбек выступал за пермский «Амкар», провел 20 матчей в чемпионате и Кубке России, забил четыре гола. В июне Рязанцев сообщил, что не будет продлевать контракт с «Зенитом».

«Химки» после 10 туров первенства ФНЛ занимают 10-е место в турнирной таблице.

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