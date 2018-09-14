РФС разрешил «Нижнему Новгороду» внести в заявку Сапету, «Химкам» — Рязанцева

«Нижний Новгород» может внести Сапету в заявку для участия в соревнованиях под эгидой РФС.

Также палата разрешила подмосковным «Химкам» зарегистрировать полузащитника Александра Рязанцева вне регистрационного периода.

Сапета ранее выступал за московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». В 2018 году он подписал контракт с «Ростовом», но в августе текущего года клуб и игрок расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Рязанцев в пятницу подписал контракт с «Химками». Ранее он играл за «Москву», казанский «Рубин», санкт- петербургский «Зенит», «Урал» и пермский «Амкар». Летом 2018 года контракт футболиста с «Зенитом» истек, и он стал свободным агентом.