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16:49 (мск), источник: ТАСС

РФС разрешил «Нижнему Новгороду» внести в заявку Сапету, «Химкам» — Рязанцева

ТАСС, 14 сентября. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила заявление клуба «Нижний Новгород» о регистрации полузащитника Александра Сапеты вне регистрационного периода. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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«Нижний Новгород» может внести Сапету в заявку для участия в соревнованиях под эгидой РФС.

Также палата разрешила подмосковным «Химкам» зарегистрировать полузащитника Александра Рязанцева вне регистрационного периода.

Сапета ранее выступал за московское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». В 2018 году он подписал контракт с «Ростовом», но в августе текущего года клуб и игрок расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Рязанцев в пятницу подписал контракт с «Химками». Ранее он играл за «Москву», казанский «Рубин», санкт- петербургский «Зенит», «Урал» и пермский «Амкар». Летом 2018 года контракт футболиста с «Зенитом» истек, и он стал свободным агентом.

«Нижний Новгород» и «Химки» выступают в Футбольной национальной лиге.

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