«Томь» обыграла «Тюмень» и сохранила лидерство в Олимп — Футбольной национальной лиге
ТАСС, 15 сентября. Томская «Томь» одержала победу над «Тюменью» со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ).
ТАСС, 15 сентября. Томская «Томь» одержала победу над «Тюменью» со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ).
Мяч на 88-й минуте забил Алексей Шумских. «Томь» не проигрывает в турнире на протяжении пяти матчей (четыре победы, одна ничья).
В турнирной таблице «Томь» занимает первое место, набрав 26 очков, «Тюмень» с 10 очками идет 15-й.
В следующем туре «Томь» в гостях сыграет с ближайшим преследователем «Тамбовом», который отстает от лидера первенства на два очка. «Тюмень» примет «Сочи». Обе встречи пройдут 19 сентября.
Результаты других матчей игрового дня:
«Луч» (Владивосток) — «Тамбов» — 0:1;.
«Шинник» (Ярославль) — «Краснодар-2» — 2:2.