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16:25 (мск), источник: ТАСС

«Томь» обыграла «Тюмень» и сохранила лидерство в Олимп — Футбольной национальной лиге

ТАСС, 15 сентября. Томская «Томь» одержала победу над «Тюменью» со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Мяч на 88-й минуте забил Алексей Шумских. «Томь» не проигрывает в турнире на протяжении пяти матчей (четыре победы, одна ничья).

В турнирной таблице «Томь» занимает первое место, набрав 26 очков, «Тюмень» с 10 очками идет 15-й.

В следующем туре «Томь» в гостях сыграет с ближайшим преследователем «Тамбовом», который отстает от лидера первенства на два очка. «Тюмень» примет «Сочи». Обе встречи пройдут 19 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

«Луч» (Владивосток) — «Тамбов» — 0:1;.

«Шинник» (Ярославль) — «Краснодар-2» — 2:2.

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