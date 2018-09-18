Непомнящий покинул пост главного тренера «Балтики»
По информации «Чемпионата», Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера «Балтики».
По информации «Чемпионата», Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера «Балтики».
Исполняющим обязанности назначен Валерий Климов, который был старшим тренером в штабе Непомнящего.
75-летний Непомнящий возглавил «Балтику» летом этого года, подписав контракт на один сезон. По итогам 11 туров Футбольной национальной лиги калининградская команда набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
После прихода в Балтику Непомнящий говорил: «Создаётся солидный клуб с блестящей готовой инфраструктурой. В прошедшем сезоне команда уже заявила о притязаниях на повышение в классе, поэтому главная цель — выход в РПЛ.