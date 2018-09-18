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18 сентября, источник: Чемпионат.com

Непомнящий покинул пост главного тренера «Балтики»

По информации «Чемпионата», Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера «Балтики».

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Источник: РИА "Новости"

Исполняющим обязанности назначен Валерий Климов, который был старшим тренером в штабе Непомнящего.

75-летний Непомнящий возглавил «Балтику» летом этого года, подписав контракт на один сезон. По итогам 11 туров Футбольной национальной лиги калининградская команда набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

После прихода в Балтику Непомнящий говорил: «Создаётся солидный клуб с блестящей готовой инфраструктурой. В прошедшем сезоне команда уже заявила о притязаниях на повышение в классе, поэтому главная цель — выход в РПЛ.

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