Футболисты «Тюмени» обыграли «Сочи» в матче ФНЛ
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. «Тюмень» на своем поле обыграла «Сочи» в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. «Тюмень» на своем поле обыграла «Сочи» в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Тюмени на стадионе «Геолог», завершилась со счетом 2:1. У победителей отличились Никита Теленков (53-я минута) и Савелий Козлов (79), у гостей мяч забил Максим Барсов (31).
В следующем матче «Тюмень» сыграет на выезде с курским «Авангардом» 23 сентября, «Сочи» в этот же день примет «Тамбов».
|Горан Алексич
|Александр Точилин
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)