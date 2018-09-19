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21:22 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Тюмени» обыграли «Сочи» в матче ФНЛ

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. «Тюмень» на своем поле обыграла «Сочи» в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в среду в Тюмени на стадионе «Геолог», завершилась со счетом 2:1. У победителей отличились Никита Теленков (53-я минута) и Савелий Козлов (79), у гостей мяч забил Максим Барсов (31).

В следующем матче «Тюмень» сыграет на выезде с курским «Авангардом» 23 сентября, «Сочи» в этот же день примет «Тамбов».

Тюмень 2:1
Первый тайм: 0:1
Сочи
19.09.2018, 17:00 Зрители: 1550 основной раунд: 12-й тур Геолог
Главные тренеры
Горан Алексич Александр Точилин
Голы
53′ Никита Теленков 24
79′ Савелий Козлов 66
10 Максим Барсов 31′
Составы
Станислав Бучнев 22
Александр Столяренко 20
Савелий Козлов 66
90′ Михаил Коваленко 95
Иван Чудин 8
81′ Никита Теленков 24
Игорь Леонтьев 52
38′ Павел Шакуро 90
Игорь Хайманов 15
76′ 86′ Артур Рябокобыленко 5
Владимир Лешонок 18
46′ Владимир Парняков 9
Максим Лаук 10
69′ 71′ Артур Малоян 38
Данил Карпов 11
13 Ростислав Солдатенко
20 Игорь Юрганов
26 Никита Калугин
27 Кирилл Заика
11 Игорь Горбунов 22′
18 Никита Бурмистров
94 Душан Лагатор
10 Максим Барсов
16 Евгений Макеев 67′
63 Темур Мустафин
5 Алексей Померко 79′
14 Роман Косянчук
23 Анзор Саная 71′
99 Николай Обольский
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
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