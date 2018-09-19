Футболисты «Спартака-2» разгромили «Краснодар-2» в матче ФНЛ
КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Московский «Спартак-2» одержал крупную победу над «Краснодаром-2» в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Московский «Спартак-2» одержал крупную победу над «Краснодаром-2» в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Сильванус Нимели (13-я минута), Александр Руденко (25) и Владислав Пантелеев (40).
В другом матче дня «Армавир» на своем поле обыграл воронежский «Факел» — 4:1.
|Краснодар-2
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0:3
Первый тайм: 0:3
|Спартак-2
|Игорь Пикущак
|Виктор Булатов
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Низовцев (Нижний Новгород, Россия)