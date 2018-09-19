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21:25 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Спартака-2» разгромили «Краснодар-2» в матче ФНЛ

КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Московский «Спартак-2» одержал крупную победу над «Краснодаром-2» в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Сильванус Нимели (13-я минута), Александр Руденко (25) и Владислав Пантелеев (40).

В другом матче дня «Армавир» на своем поле обыграл воронежский «Факел» — 4:1.

Краснодар-2 0:3
Первый тайм: 0:3
Спартак-2
19.09.2018, 18:00 Зрители: 1600 основной раунд: 12-й тур ЦПР ФК Краснодар
Главные тренеры
Игорь Пикущак Виктор Булатов
Голы
66 Сильванус Нимели 13′
79 Александр Руденко 25′
83 Владислав Пантелеев 39′
Нереализованные пенальти
73′ М. Сулейманов 93
Составы
Матвей Сафонов 39
38′ Андрей Ивашин 40
Алексей Татаев 41
Артем Голубев 50
Арутюн Григорян 87
Герман Онугха 60
Магомед-Шапи Сулейманов 93
46′ Николай Марков 15
Иван Таранов 22
46′ Стефан Страндберг 90
Николай Бочко 65
75′ Алекс Мацукатов 62
Рустам Халназаров 72
46′ Торнике Окриашвили 70
Александр Черников 53
95 Владислав Терешкин
35 Леонид Миронов 74′
36 Артем Воропаев
39 Павел Маслов
56 Илья Гапонов
83 Владислав Пантелеев
37 Георгий Мелкадзе
87 Солтмурад Бакаев 60′
28 Тиерно Тиуб
97 Данил Полубояринов 82′
44 Александр Лихачев
66 Сильванус Нимели 76′
4 Николай Тюнин
79 Александр Руденко 66′ 19′
13 Егор Рудковский
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Низовцев (Нижний Новгород, Россия)
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